В Рамешковском районе пройдут сборы по военной подготовке для старшеклассников

27 мая в Рамешковском районе стартуют сборы для старшеклассников по военной подготовке. В течение пяти дней ребята будут обучаться разным дисциплинам на базе воинской части в Хохловке. По окончании военных сборов участники получат свидетельства о прохождении курсов.

Школьники Тверской области активно вовлечены в работу военно-патриотических отрядов, поисковых объединений.

В настоящее время в регионе действует 54 поисковых отряда. По их количеству регион занимает 4 место среди субъектов ЦФО. В прошлом году в ходе 121 поисковой экспедиции тверские поисковики подняли останки 2498 красноармейцев.

«Активное участие молодёжи в поисковой работе, добровольческом движении – это залог правильного воспитания наших юношей и девушек», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В этом году на поддержку поисковых отрядов Верхневолжья будет направлено порядка 7 млн рублей. Запланировано 133 поисковых экспедиции в 22 муниципалитетах, крупнейшая из них - Международная военно-историческая поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт», которая пройдёт 8-21 июня. Планируется, что она объединит 500 участников 73 поисковых отрядов из 34 регионов Российской Федерации, Литвы, Латвии, Казахстана. Постоянный лагерь экспедиции «Ржев. Калининский фронт» с 2019 года будет располагаться поблизости от строящегося Ржевского мемориала Советскому солдату.

Продолжится региональный проект по установке модульных хранилищ для останков воинов, поднятых во время поисковых работ. На эти цели заложено более 1,1 млн рублей. Новое хранилище будет создано в Оленинском районе. В 2017-2018 модульные конструкции были установлены в Ржеве, Белом, Зубцовском районе.

Пресс-служба Правительства Тверской области