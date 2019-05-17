В Берново Тверской области отметят 220-летие Александра Сергеевича Пушкина

2 июня, в канун 220-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, в Старицком районе Тверской области состоится областной Пушкинский праздник поэзии в Берново, который ежегодно проходит на тверской земле к дню рождения великого поэта.

Александр Сергеевич Пушкин несколько раз посещал усадьбу Вульфов в селе Берново, где пройдет поэтический праздник. Здесь были написаны его знаменитые «Анчар», «Зимнее утро», «Цветок», посвящение к «Полтаве», одна из глав «Евгения Онегина».

По мнению Губернатора Игоря Рудени, популяризация творческого и культурного наследия Верхневолжья, деятелей, чья судьба связана с тверским краем имеет большое значение для патриотического воспитания молодежи, развития туризма.

Одно из главных событий праздника в Берново в этом году – гала-концерт Областного детско-юношеского конкурса чтецов «#Читаемвместе», посвященного Пушкину.

Всего на территории усадьбы будет открыто 14 площадок, на которых запланированы выступления профессиональных и любительских коллективов из учреждений культуры Твери, Старицы и Тверской области.

На площадке «Парадный вход» гостей встретит фольклорный ансамбль «Вересень» и «Жаворонушки» Тверского колледжа культуры им. Н.А.Львова. «Пушкинский бал» и мастер-классы по бальным танцам для всех желающих организует студия танца из областного Дворца культуры «Пролетарка». Концертная программа Тверской академической областной филармонии пройдет в «Зеленом театре».

Также будут работать «Детская» и «Молодежная» площадки, «Аллея художников», «Книжный шатер», ярмарка народных промыслов, состоятся мастер-классы и многое другое.