Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днём российского предпринимательства

26 мая в России отмечается День предпринимательства. Губернатор Игорь Руденя поздравил представителей бизнеса Тверской области с праздником.

«Частная инициатива в экономике – это мощный ресурс развития инвестиционных процессов в Тверской области, создания новых рабочих мест в каждом муниципалитете. Из года в год наш регион совершенствует систему поддержки малого и среднего бизнеса, стремясь сделать ее максимально эффективной, ориентированной на актуальные потребности делового сообщества», — отмечено в поздравлении от имени Игоря Рудени.

Глава региона подчеркнул: участие Верхневолжья в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» даёт возможность обеспечить поступательное развитие этого сектора экономики в Тверской области.

В 2019 году Тверская область получит из федерального бюджета 72,7 млн рублей на создание и развитие центра «Мой бизнес». В базовую инфраструктуру центра войдут региональная гарантийная и микрофинансовая организации, центры поддержки экспорта и предпринимательства, переговорные, конференц-залы и другие объекты.

В настоящее время микрозаймы малому и среднему бизнесу Верхневолжья, а также поручительства при получении кредитов предоставляет региональный Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства, созданный в 2008 году.

В 2019 году Фонд будет докапитализирован на сумму свыше 211 млн рублей из регионального и федерального бюджетов, что позволит увеличить объёмы поддержки предпринимателей и привлечь в экономику Верхневолжья около 1,5 млрд рублей.

За счет общей капитализации Фонд сможет в 2019 году предоставить поручительства на сумму 550 млн рублей, а также направить 230 млн рублей на предоставление займов не менее 140 предпринимателям региона.

Сейчас для предпринимателей Тверской области, а также жителей региона, которые планируют открыть своё дело, в столице Верхневолжья действуют центры оказания услуг для бизнеса (ЦОУ): в офисе Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства (бульвар Радищева, 31Б), на базе отделения АО «Россельхозбанк» (ул. Дмитрия Донского, д. 37), а также филиалы МФЦ №4 по адресу: Комсомольский пр-т, д. 4/4 (1 этаж) и №5 по адресу: Тверской пр-т, д. 2 (5 этаж торгового центра «Олимп»).

Пресс-служба Правительства Тверской области