В Тверской области лето встречают семейным велопарадом

26 мая в Твери проходит семейный велопарад «Навстречу лету - 2019». Он приурочен к старту в Тверской области Всероссийского месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни в 2019 году. Праздник стартует в 10:00 в Городском саду.

У сцены в Горсаду организована регистрация участников, а также концерт с участием музыкантов Михаила Ляйста, Валерия Павлова, дуэта «Эпос», танцевального коллектива «Анчарэ», показательного номера на сайклах. Будет работать точка технического обслуживания велосипедов.

Сотрудники Госавтоинспекции помогут велосипедистам освоить правила дорожного движения и разъяснят актуальные вопросы.

Участникам праздника предлагается придумать украшение для себя и своих велосипедов. На регистрации объявлена номинация «Улётный прикид» с подарочным сертификатом победителю на 10 тыс. рублей.

После построения колонны в 12:00 будет дан старт велопробегу по центральной части города. Финиширует парад в Городском саду, где на территории нижней набережной состоится продолжение семейного велопраздника.

Все желающие, независимо от возраста и подготовки, смогут попробовать себя в сдаче ГТО, посостязаться в скоростной гонке, преодолеть дистанцию с различными видами естественных и искусственных препятствий, принять участие в шуточном соревновании «Черепаха». Для самых маленьких велосипедистов проводится конкурс детская фигурка.

Подробная информация о велопараде «Навстречу лету» – на сайте https://velotver.ru/news/26-maya-sostoitsya-tverskoj-veloparad-na-vstrechu-letu/#more-6215.

Пресс-служба Правительства Тверской области