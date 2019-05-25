Игорь Руденя поздравил жителей Осташковского городского округа с днём муниципалитета

25 мая отмечается День Осташковского городского округа. Поздравление жителям и руководству муниципального образования направил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Селигерская земля – поистине замечательный, живописный край, давший нашей стране немало выдающихся людей. Это родина знаменитого математика и педагога, автора первой печатной арифметики Л.Ф. Магницкого, известного промышленника С.Я. Собакина, академика А.И. Савина. Здесь жили и трудились педагог, священник и краевед В.П. Успенский, картограф В.Н. Адрианов, контр-адмирал Российского Императорского флота А.П. Арбузов. Сегодня Осташковский городской округ – это территория с богатым историко-культурным наследием и большим социально-экономическим потенциалом», – говорится в приветственном адресе от Игоря Рудени.

Около 15% территории муниципального образования занято памятниками природы и заказниками. Озеро Селигер по праву является одним из самых популярных мест на туристской карте России. Здесь насчитывается свыше 500 исторических и археологических памятников, начиная с эпохи палеолита и заканчивая XIX веком, десятки памятников архитектуры федерального значения.

На осташковской земле находится великая духовная святыня России – Нило-Столобенская пустынь, которая ежегодно привлекает тысячи паломников.

В деревне Волговерховье берёт начало великая река Волга. 1 июня от истока стартует традиционный XXI Волжский Крестный ход, который в этом году будет посвящен 200-летию обретения мощей благоверной княгини (мученицы) Иулиании Вяземской и Новоторжской.

Пресс-служба Правительства Тверской области