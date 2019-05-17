Ирина Шереметкер: «Преобразование Весьегонского района в муниципальный округ – это возможность заняться инфраструктурой туризма»

Президент Ассоциации туризма Тверской области, заместитель председателя постоянного комитета по экономической политике и предпринимательству Законодательного собрания Тверской области Ирина Шереметкер назвала подписанный губернатором Игорем Руденей закон о преобразовании Весьегонского района в муниципальный округ важным решением для развития туристической отрасли.

«Для увеличения туристического потока в Тверскую область необходимо, чтобы власти на местах четко его контролировали и целенаправленно выстраивали необходимую инфраструктуру гостеприимства. С повышением туристической привлекательности связано много вопросов, в том числе приведение в порядок дорог, благоустройство территорий, ремонт фасадов и так далее. Все это эффективнее решается, когда находится в одних руках, обеспечено консолидированным бюджетом и имеет общую стратегию развития. Преобразование Весьегонского района в муниципальный округ – это хорошая возможность заняться инфраструктурой туризма. Поддерживаю инициативу местной общественности и закон, подписанный главой региона Игорем Руденей», – сказала Ирина Шереметкер.

Напомним, губернатор Игорь Руденя подписал закон о преобразовании Весьегонского района в муниципальный округ. Документ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации 20 мая и вступит в законную силу спустя 10 дней после публикации. Закон разработан по инициативе общественности Весьегонского района, подкреплен согласием местных представительных органов по результатам проведенных публичных слушаний и принят в сразу двух чтениях Законодательным собранием Тверской области.

Весьегонский муниципальный округ станет первым в России муниципальным образованием такого типа.

Как отмечают авторы инициативы, преобразование территорий района в муниципальный округ позволит преодолеть размытость ответственности разных уровней власти, сэкономить до 10 млн рублей в год на управленческих расходах, а также привлечь для развития территории дополнительные ресурсы развития за счет более широкого участия в областных и федеральных программах.

Также 14 апреля 2019 года вступил в силу региональный закон об объединении Вышнего Волочка и Вышневолоцкого района. Документ был разработан по инициативе местной общественности, подержанной подавляющим большинством участников публичных слушаний. Объединенное муниципальное образование получило название «Вышневолоцкий городской округ». Процедуры, связанные с объединением, проходят также в Торжке и Торжокском районе.

Кроме того, 23 мая инициативу на встрече с губернатором Игорем Руденей инициативу о создании Андреапольского муниципального округа озвучили ветераны района. По мнению участников встречи, создание муниципального округа повысит качество управления территорией, позволит более оперативно решать актуальные для села вопросы.

«В настоящее время процесс укрупнения муниципалитетов идет в Тверской области, других субъектах страны. Первым муниципальным округом в нашем регионе станет Весьегонский район. Считаю, что территориям этот процесс дает возможности для равномерного, уверенного, долгосрочного финансирования по всем ключевым направлениям. В том числе это ремонт дорог, модернизация сферы ЖКХ», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул, что жители сельской местности при преобразовании сохраняют все предусмотренные для них льготы.

Процесс укрупнения муниципальных образований направлен на повышение эффективности управления территориями, сокращение административно-управленческого аппарата и затрат на его содержание, создание надежной доходной базы бюджета, а также на повышение инвестиционного потенциала, развитие хозяйственной, коммунальной и социальной инфраструктуры. При этом за жителями сельских территорий сохраняются в полном объеме положенные им льготы, а сами преобразованные муниципалитеты получают дополнительные дотации и стимулирующие трансферты из областного бюджета.