Василий Воробьев: «Формат муниципального округа позволяет создать понятную систему управления территориями»

Директор МУП «Андреапольские тепловые сети II», заместитель председателя постоянного комитета по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу Законодательного собрания Тверской области (фракция «Единая Россия») Василий Воробьев считает, что инициатива общественности о создании Андреапольского муниципального округа очень своевременна.

«Сейчас перед всеми муниципальными образованиями области стоит задача успешной реализации национальных проектов, а также проектов, разработанных на уровне региона. Для этого нужна понятная система управления территориями, без лишних бюрократических звеньев, с четкой ответственностью за результат. Формат муниципального округа позволяет такую систему создать. Кроме того, важна финансовая составляющая. Понятно, что бюджетов сельских поселений не хватает на решение многих вопросов. Консолидированный бюджет муниципального округа, а также дополнительная поддержка за счет участия в областных и федеральных программах позволят распоряжаться средствами более эффективно, осуществлять необходимое маневрирование в соответствии с актуальными потребностями всех территорий, в том числе самых отдаленных. Считаю, что преобразование в муниципальный округ – это очень своевременное и необходимое решение», – отметил Василий Воробьев.

Напомним, инициативу о создании Андреапольского муниципального округа озвучили ветераны района на встрече с губернатором Игорем Руденей, которая прошла 23 мая в рамках рабочей поездки главы региона в муниципалитет. По мнению участников встречи, создание муниципального округа повысит качество управления территорией, позволит более оперативно решать актуальные для села вопросы.

«В настоящее время процесс укрупнения муниципалитетов идет в Тверской области, других субъектах страны. Первым муниципальным округом в нашем регионе станет Весьегонский район. Считаю, что территориям этот процесс дает возможности для равномерного, уверенного, долгосрочного финансирования по всем ключевым направлениям. В том числе это ремонт дорог, модернизация сферы ЖКХ», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул, что жители сельской местности при преобразовании сохраняют все предусмотренные им льготы.

Также Игорь Руденя подписал закон о преобразовании Весьегонского района в муниципальный округ. Документ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации 20 мая и вступит в законную силу спустя 10 дней после публикации. Закон разработан по инициативе общественности Весьегонского района, подкреплен согласием местных представительных органов по результатам проведенных публичных слушаний и принят в сразу двух чтениях Законодательным собранием Тверской области. Весьегонский муниципальный округ станет первым в России муниципальным образованием такого типа.

14 апреля 2019 года вступил в силу региональный закон об объединении Вышнего Волочка и Вышневолоцкого района. Документ был разработан по инициативе местной общественности, подержанной подавляющим большинством участников публичных слушаний. Объединенное муниципальное образование получило название «Вышневолоцкий городской округ». Процедуры, связанные с объединением, проходят также в Торжке и Торжокском районе.

Процесс укрупнения муниципальных образований направлен на повышение эффективности управления территориями, сокращение административно-управленческого аппарата и затрат на его содержание, создание надежной доходной базы бюджета, а также на повышение инвестиционного потенциала, развитие хозяйственной, коммунальной и социальной инфраструктуры. При этом преобразованные муниципалитеты получают дополнительные дотации и стимулирующие трансферты из областного бюджета.