В Тверской области стартует комплекс проектов по повышению эффективности реализации национальных проектов

В Тверской области планируется реализовать комплекс проектов, направленных на повышение эффективности работы региональных и муниципальных органов власти для целей реализации национальных проектов.

24 мая ключевые задачи в рамках данных проектов обсудили Губернатор Игорь Руденя, проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Дмитрий Буташин, Директор Центра управления изменениями РАНХиГС Алексей Шипов, эксперты Центра управления изменениями РАНХиГС и Тверского филиала РАНХиГС.

Так, основными факторами, необходимыми для успешной реализации приоритетных задач развития Тверской области, названы создание системы планирования и контроля мероприятий региональных составляющих национальных проектов.

«Система управления и контроля реализации региональных составляющих национальных проектов должна работать как машина, включая уровень муниципальных образований», - отметил Игорь Руденя.

Кроме того, участники встречи отметили необходимость синхронизации национальных проектов с приоритетными задачами развития Тверской области и создания современной системы кадрового обеспечения реализации национальных целей.

При этом в Тверской области – первой в стране – будут формировать и обучать именно отраслевые проектные команды по реализации национальных проектов. По словам Дмитрия Буташина, ни в одном регионе поддержка такого рода в развития управленцев пока не ведется.

Игорь Руденя отметил – эти направления должны найти отражение в работе Корпоративного университета Правительства Тверской области, создание которого также обсудили участники встречи.

«Открытие Корпуниверситета имеет большое значение для повышения образовательного уровня и организации мероприятий по развитию руководителей всех уровней – муниципального и регионального», – считает Губернатор.

На площадке Корпоративного университета будет вестись подготовка кадров для органов госвласти Тверской области, включая участников проектных команд.

Пресс-служба Правительства Тверской области