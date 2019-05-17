В Мемориально-художественном музее Валентина Серова в Тверской области пройдёт праздник «Сиреневое Домотканово»

25 мая в Мемориально-художественном музее Валентина Александровича Серова в «Домотканово» в деревне Красная Новь Калининского района состоится XXIII праздник «Сиреневое Домотканово». Начало – в 11:00. Традиционно событие проходит в пору цветения сирени. Именно в этот период усадьбу приобрел родственник знаменитого художника Владимир Дервиз.

«Домотканово» является культурным центром, где проходят знаковые областные мероприятия — джаз-пленэр, масленичные гуляния и другие. По мнению Губернатора Игоря Рудени, такие творческие площадки позволяют организовать интересный досуг для жителей региона, способствуют привлечению туристов.

«Потенциал Тверской области в сфере туризма огромный. В регионе богатая история, большое количество живописных мест и достопримечательностей, проходит немало интересных событий. Наша задача – привлечь качественный туристический поток», – считает Игорь Руденя.

В программе праздника «Сиреневое Домотканово» — культурно-просветительские мероприятия, рассчитанные на посетителей разного возраста. На зеленой эстраде состоится праздничный концерт с участием артистов Тверского драматического театра, педагогов и студентов Тверского колледжа культуры имени Н.А. Львова, Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского. На сцене выступят образцовый ансамбль танца «Славяне», участница проектов первого канала «Голос. Дети» и «Лучше всех» Полина Дмитриенко. Артисты Тверского театра кукол порадуют маленьких посетителей праздника спектаклем «Котенок по имени Гав».

В старинном парке с вековыми деревьями и уникальным каскадом прудов тверские художники проведут живописный пленэр. Желающие приобщиться к изобразительному искусству смогут принять участие в мастер-классах по рисованию или заказать свой портрет.

На территории усадьбы мастера-ремесленники продемонстрируют свои умения в плетении из бересты и резьбе по дереву. В беседке у прудов молодые поэты прочтут свои стихи и произведения классической русской поэзии. Там же можно будет послушать уникальные патефонные записи вокалистов начала XX века.

Сотрудники Тверской областной картинной галереи проведут для посетителей серию экскурсий по парку усадьбы Домотканово и музею Владимира Серова.

Справочно: Усадьба Домотканово заложена в XVI веке, в 1886 году ее владельцем стал Владимир фон Дервиз – друг, а впоследствии родственник Валентина Серова. Живописец часто бывал в Домотканово, здесь создано немало его работ. В конце XIX -начале XX века в усадьбу приезжали многие выдающиеся художники: И.И. Левитан, В.А. Фаворский, И.Я. Билибин, И.С. Ефимов и другие.

В настоящее время мемориально-музейный комплекс является филиалом областной картинной галереи.