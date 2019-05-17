Земли лесного фонда в Тверской области увеличатся на 380 га

Почти 380 га в Тверской области будут переведены из категории сельскохозяйственного назначения в земли лесного фонда. Решение одобрено на заседании Межведомственной комиссии при Правительстве Тверской области по земельным отношениям, которое 24 мая провел Губернатор Игорь Руденя.

На комиссии рассмотрен вопрос о переводе в лесной фонд более 361 га земель в Дмитровском сельском поселении Селижаровского района, а также 18 га в Луговском сельском поселении Андреапольского района. Эти земли покрыты лесом и непригодны для ведения сельхозпроизводства.

«Наша главная задача – вести активную работу по выявлению таких участков и переводу их в лесной фонд», – сказал Игорь Руденя.

По мнению Губернатора, эти действия направлены на обеспечение сохранности лесов, возобновление одного из главных ресурсов Тверской области. Ввод земель в экономический оборот стимулирует создание новых рабочих мест, способствует росту налоговой базы.

В числе приоритетных направлений в сфере лесного хозяйства региона – предотвращение незаконных рубок , профилактика пожаров, лесовосстановление, уменьшение количества бесхозных участков.

По инициативе Игоря Рудени в Тверской области в сотрудничестве с АО «Российские космические системы» планируется внедрять современные космические технологии для мониторинга за состоянием лесов и земельных участков.

Вопросы сохранения природных ресурсов Игорь Руденя регулярно обсуждает на заседаниях рабочей группы по борьбе с незаконной заготовкой и оборотом древесины, которую возглавляет заместитель Председателя Правительства РФ Алексей Гордеев.

В состав группы входят руководители Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства лесного хозяйства, представители ФСБ, МВД, Генеральной прокуратуры РФ, Федеральной таможенной службы, Росприроднадзора. Участники рассматривают вопросы лесопользования: заготовки, поставки леса потребителям, а также повышения эффективности противодействия незаконным рубкам.

Пресс-служба Правительства Тверской области