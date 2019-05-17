У Ржевского мемориала Советскому солдату создадут общественно-деловую функциональную зону

24 мая на заседании Межведомственной комиссии при Правительстве Тверской области по земельным отношениям под руководством Губернатора Игоря Рудени одобрено решение о внесении изменений в генплан

сельского поселения Есинка Ржевского района. Они связаны с выделением шести участков, расположенных на территории, где создается Ржевский мемориал Советскому солдату, под общественно-деловую функциональную зону для развития инфраструктуры площадки возле комплекса.

Правительство РФ одобрило проект по созданию скульптурной композиции для Ржевского мемориала советскому солдату в Тверской области. Сегодня опубликовано соответствующее распоряжение.

Проект планируется завершить к 9 мая 2020 года, 75-й годовщине Великой Победы. Это будет единственный масштабный мемориал советскому солдату на территории современной России.

Планируется, что в 2020 году будет открыт сам монумент, отремонтированы дороги, обустроены съезд с трассы М-9 «Балтия» и площадка для парковки автомобилей. Второй этап предполагает создание интерактивного музея, выставки военной техники, реконструкции линии фронта по местам сражений, зоны инсталляции, строительство часовни, парковой зоны и других объектов.

«В музее у мемориала Ржевскому солдату необходимо сделать павильоны для медиа-проектов, благодаря которым можно будет демонстрировать фотографии, кадры военной хроники, связанные с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте. Это огромный объем информации, материалов, который можно было бы транслировать с помощью медийных устройств», – отметил Губернатор Игорь Руденя по итогам экскурсии о Ржевской битве, которую глава региона провел 18 мая в московском Музее Победы.

Строительство мемориала, всей необходимой инфраструктуры находится на постоянном контроле Правительством Тверской области, его возведение обсуждается с ветеранами, представителями общественных организаций. Сейчас в высокой степени готовности находится основание монумента, ведется благоустройство прилегающей территории.

Идёт подготовка к созданию дорожной инфраструктуры комплекса. В районе монумента будет обустроена автомобильная развязка со светофорами, парковка, до 4 полос будет расширена дорога от трассы М-9 в направлении деревни Хорошево. Определены места установки знаков туристской навигации.

Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Идею создания Ржевского мемориала Советскому солдату поддержал Президент России Владимир Путин.

На мемориале увековечат около 62 тысяч имён солдат, погибших в боях подо Ржевом и похороненных на территории Ржевского района.

В Ржеве в рамках подготовки к открытию мемориала запланировано масштабное благоустройство. Утверждён список ремонта около 23 км дорог. Будут приведены в порядок 25 придомовых территорий и две зоны отдыха в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В городе отреставрируют Обелиск советским воинам и прилегающую к нему парковую зону.

Пресс-служба Правительства Тверской области