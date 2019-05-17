В Тверской области в 2019 году отремонтируют 290 километров региональных дорог

В 2019 году в Тверской области планируется отремонтировать порядка 290 км региональных дорог и приступить к ремонтным работам на 10 искусственных сооружениях общей протяжённостью 818 погонных метров. На эти цели будет направлено почти 4,5 млрд рублей. Ход реализации программы дорожных работ в Верхневолжье обсуждался на совещании, которое 24 мая в Правительстве Тверской области провёл Губернатор Игорь Руденя.

В программу ремонта региональных дорог 2019 года вошли социально-значимые направления, зоны экономического развития, а также дороги, ведущие к основным туристическим зонам. До конца мая будет заключено 94 процента контрактов с подрядными организациями на проведение ремонта.

Игорь Руденя подчеркнул, проведение работ должно вестись на современном технологическом уровне с соблюдением сроков и утвержденных единых стандартов качества ремонта.

«Областные дороги – это лицо Верхневолжья. Контроль за ходом работ должен обязательно сопровождаться фото и видеоотчётами. Подрядчики, выполняющие работы на объектах, должны согласовать с органами местного самоуправления места складирования асфальтовой крошки, места стоянки специализированного автотранспорта, в целях безопасности на участках ремонта должны быть установлены соответствующие дорожные знаки», - акцентировал Игорь Руденя.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начинается ремонт автодороги «Торжок – Осташков». Заключен государственный контракт с подрядчиком сроком на два года. Запланирован ремонт 25 км дороги в 2019-м и 5 км в 2020 году. Работы пройдут в Торжокском и Кувшиновском районах.

Всего в текущем году в рамках национального проекта в Тверской области отремонтируют 104 км автодорог регионального значения. Также в нормативное состояние приведут участки трасс «Осташков - Селижарово - Ржев», «Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна» и «Красномайский - Фирово».

Помимо этого в региональную программу дорожных работ на 2019 год включены 19 объектов общей протяжённостью порядка 186 км.

Будут отремонтированы участки дорог «Починок-Удомля» в Вышневолоцком и Удомельском районах, «Торжок – Высокое – Берново – Старица» в Торжокском и Старицком районах, «Москва – Санкт-Петербург» – Большие Борки – Нестерово – Черничено в Старицком и Калининском районах.

В Вышневолоцком районе отремонтируют участок дороги «Вышний Волочек – Бежецк – Сонково», в Кимрском - «Дубна – Кимры – Горицы», в Рамешковском - «Рамешки – Максатиха» и «Прудово – Рамешки – Заручье», в Пеновском - «Москва – Рига» – Андреаполь – Пено – Хитино», в Сандовском - «Устюжна – Сандово – Молоково – Хабоцкое», в Селижаровском - «Селижарово – Ключи», в Конаковском - «Конаково – Дулово – Высоково» и «Рождествено – Юрьево-Девичье – Юрятино», в Калязинском - «Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец», в Нелидовском - «Березники – Хмелевка», в Ржевском - «Ржев – Сухуша».

В Калининском районе работы будут проведены на 4 участках автодорог «Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское», «Тверь – Тургиново», «Тверь – Рябеево – Красново – Прудище», «Стрельниково – Васильевский Мох».

Также в этом году начнутся ремонтные работы на 10 искусственных сооружениях. Среди крупных проектов реконструкция путепровода через Октябрьскую железную дорогу в Вышнем Волочке, ремонт моста через реку Волга в Старице, а также строительство пешеходного моста через реку Дойбица в Конаковском районе. Этот проект будет реализован в рамках развития туристско-рекреационного кластера «Волжское море» на территории особой экономической зоны «Завидово». Искусственное сооружение соединит левый и правый берега реки в районе Вараксино и Мокшино.

Заключен контракт на проведение работ стоимостью около 200 млн рублей. Проектом предусмотрено строительство пятипролетного моста длиной 145,4 м и шириной 2,5 метра. На объекте возведут опоры, смонтируют пролетное строение из композитных материалов - более долговечных, экологичных и износостойких. Для обеспечения безопасности пешеходов установят освещение и перильное ограждение. Тротуары на подходах к мосту выполнят из брусчатки. В проекте заложены технические решения, которые обеспечат беспрепятственное движение по мосту маломобильных людей.

Работы на объекте должны быть завершены в июле 2020 года. Гарантийный срок составит 10 лет.

Пресс-служба Правительства Тверской области