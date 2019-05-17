В Тверской области впервые пройдёт форум «Неделя предпринимательства-2019», приуроченный к Дню российского предпринимательства. Событие организовано при поддержке регионального Правительства в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Участие бесплатное, по предварительной регистрации.

Одно из крупнейших деловых событий Верхневолжья объединит четыре мероприятия по разным аспектам предпринимательской деятельности

Задача регулярно информировать предпринимателей Тверской области о возможностях получения льготных займов и господдержки поставлена Губернатором Игорем Руденей.

28 мая пройдёт семинар «От рубля до миллиарда. Государственная финансовая поддержка предпринимательства», где будут подробно освещены программы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемые в Тверской области. В числе спикеров и экспертов — представители АО «Корпорация МСП», Фонда содействия предпринимательству Тверской области, регионального Фонда развития промышленности. Ссылка для онлайн-регистрации - https://mybusiness69.timepad.ru/event/977285/

29 мая запланирован семинар «Маркетплейсы - новая площадка для глобального роста бизнеса». Руководители крупнейшего интернет-магазина Ozon.ru ответят на ключевые вопросы - как начать продавать товары и услуги через Интернет, каких вложений это требует, как должна быть выстроена логистика. Ссылка для онлайн-регистрации - https://mybusiness69.timepad.ru/event/977845/

30 мая состоится тренинг-игра «Свой бизнес. Путь от идеи до первого миллиона». Ссылка для онлайн-регистрации - https://mybusiness69.timepad.ru/event/977768/

31 мая в программе — лекция по макроэкономике. «Россия – 2025. Сценарии развития национальной экономики», в ходе которой будут рассмотрены основные тенденции мировой и национальной экономики. Ссылка для онлайн-регистрации - https://mybusiness69.timepad.ru/event/977858/

Все семинары и лекции пройдут в конференц-зале отеля «Оснабрюк» по адресу: Тверь, ул. Салтыкова-Щедрина, 20. Начало в 10:00. Подробную информацию о каждом событии и ссылки на регистрацию можно найти на сайте Форумтверь2019.рф или уточнить по телефону +7 (4822) 79-02-15.

Справочно: В 2019 году Тверская область получит из федерального бюджета 72,7 млн рублей на создание и развитие центра «Мой бизнес». В базовую инфраструктуру центра войдут региональная гарантийная и микрофинансовая организации, центры поддержки экспорта и предпринимательства, переговорные, конференц-залы и другие объекты.

В настоящее время микрозаймы малому и среднему бизнесу Верхневолжья, а также поручительства при получении кредитов предоставляет региональный Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства, созданный в 2008 году.

В 2019 году Фонд будет докапитализирован на сумму свыше 211 млн рублей из регионального и федерального бюджетов, что позволит увеличить объёмы поддержки предпринимателей и привлечь в экономику Верхневолжья около 1,5 млрд рублей.

За счет общей капитализации Фонд сможет в 2019 году предоставить поручительства на сумму 550 млн рублей, а также направить 230 млн рублей на предоставление займов не менее 140 предпринимателям региона.

С начала текущего года уже предоставлено 14 поручительств на сумму 67 млн рублей. Этот показатель вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Сумма привлеченных кредитов составила 182 млн рублей.

Сейчас для предпринимателей Тверской области, а также жителей региона, которые планируют открыть своё дело, в столице Верхневолжья действуют центры оказания услуг для бизнеса (ЦОУ): в офисе Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства (бульвар Радищева, 31Б), на базе отделения АО «Россельхозбанк» (ул. Дмитрия Донского, д. 37), а также филиалы МФЦ №4 по адресу: Комсомольский пр-т, д. 4/4 (1 этаж) и №5 по адресу: Тверской пр-т, д. 2 (5 этаж торгового центра «Олимп»).

Пресс-служба Правительства Тверской области