В Тверской области началась государственная итоговая аттестация девятиклассников

24 мая в Тверской области, как и по всей России, началась государственная итоговая аттестация (ГИА) для учеников 9 классов. Всего на сдачу ГИА зарегистрировано 12 424 школьника Верхневолжья.

В форме основного государственного экзамена аттестацию планируют сдавать 11 839 человек, а в форме государственного выпускного экзамена – 585 учеников. Государственный выпускной экзамен предназначен для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся, находящихся в исправительных заведениях.

Всего на территории региона организовано 156 пунктов проведения экзамена. В этом году основным изменением в итоговой аттестации в 9 классах стало введение итогового собеседования как одного из условий допуска к ГИА.

24 и 25 мая участники ГИА сдают иностранные языки, 28 мая – русский язык, 30 мая – обществознание, 4 июня - обществознание, информатику и ИКТ, географию, химию. 6 июня пройдёт экзамен по математике, 11 июня – по литературе, физике, информатике и ИКТ, 14 июня – по истории, физике и географии.