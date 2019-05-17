Тверской вагоностроительный завод поставит в Республику Беларусь 30 вагонов

Тверской вагоностроительный завод (входит в состав АО «Трансмашхолдинг») изготовит и поставит для Белорусской железной дороги 30 вагонов: 14 некупейных (плацкартных), восемь купейных и восемь штабных. Первые поставки плацкартных вагонов запланированы на июнь текущего года. Об этом сообщается на сайте предприятия.

Напомним, на Российском инвестиционном форуме в феврале 2019 года между ОАО «Тверской вагоностроительный завод» и АО «Федеральная пассажирская компания» был подписан договор на поставку до 2025 года более 3,7 тысячи вагонов на общую стоимость 237 млрд рублей без НДС.

«Это уникальное соглашение, которое является крупнейшим в истории Тверского вагоностроительного завода, означает уверенную работу предприятия в течение ближайших десяти лет», – сказал Игорь Руденя на церемонии подписания контракта.

Долгосрочный договор разработан в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина, распоряжением Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева и решениями Минтранса России, а также с учетом проекта стратегии развития АО «ФПК» до 2030 года.

Все вагоны, выпускаемые ТВЗ, оборудованы в соответствии с современными требованиями безопасности и комфорта. В них устанавливаются кондиционеры, экологически чистые туалетные комплексы, системы обеззараживания воды и воздуха, камеры видеонаблюдения, системы пожарной сигнализации.

С 1998 года в рамках обновления вагонного парка Белорусской железной дороги ТВЗ поставил в Республику Беларусь 57 вагонокомплектов и более 110 готовых к эксплуатации пассажирских вагонов.