На фестивале «Майские звёзды» в Тверской области обсудили продвижение районных СМИ в социальных сетях

23-24 мая 2019 года в Вышневолоцком районе проходит X IX фестиваль районной прессы «Майские звёзды». Событие объединило около 100 главных редакторов и журналистов районных СМИ Тверской области.

Фестиваль районной прессы «Майские звёзды» организован Правительством Тверской области и Верхневолжской ассоциацией периодической печати.

«Местные газеты всегда были и остаются реальным инструментом развития территорий, улучшения жизни населения. Очень важно, чтобы районные газеты активно продвигали местные события, стали площадками для обсуждения актуальных вопросов», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Основная тема второго дня фестиваля — продвижение районных СМИ в соцсетях и мессенджерах. Для участников прошли семинары и мастер-классы.

«Цель, которую мы ставим перед собой — усилить позиции муниципальных СМИ в интернете, социальных сетях и в мессенджерах», — отметил директор Верхневолжской ассоциации периодической печати Дмитрий Ступин.

О современных способах продвижения СМИ участникам «Майских звёзд» рассказала доцент кафедры цифровых медиакоммуникаций Санкт-Петербургского университета Камилла Нигматуллина. Специальный корреспондент отдела политики газеты «Комсомольская правда», корреспондент президентского пула Дмитрий Смирнов поделился опытом работы по освещению деятельности Президента РФ.

Заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий и председатель регионального отделения Союза журналистов России Дмитрий Фадеев вручили награды Союза журналистов России участникам фестиваля. Состоялась дискуссионная площадка, в рамках которой глава Вышневолоцкого городского округа Наталья Рощина рассказала о преимуществах объединения Вышнего Волочка и района в один муниципалитет.

23 мая прошло одно из ключевых событий фестиваля – награждение победителей творческого конкурса среди журналистов районных газет Тверской области. Были вручены награды в пяти номинациях, а также названы обладатели спецприза «Открытие года».

В номинации «Лучшее фото» первое место присуждено Наталье Осиповой (газета «Родная земля»), в номинации «Газетный проект» - Вере Зингеевой (газета «Вышневолоцкая правда»). В номинации «Лучший заголовок» победителем названа газета «Сонковский вестник», «Лучший жанровый материал» - газета «Мой край». В номинации «Есть проблема – есть решение» первое место у Бориса Южика из газеты «Торжокская неделя». Журналист также получил спецприз «Открытие года». Ещё двумя победителями в этой номинации стали Валентина Рубинова (газета «Мой край») и Вера Зингеева (газета «Вышневолоцкая правда).

В рамках фестиваля участники также побывали на спектакле Вышневолоцкого областного драматического театра, посетили Вышневолоцкий краеведческий музей и Народную картинную галерею в посёлке Солнечный.