В Тверской области планируют обучать отраслевые проектные команды по реализации в регионе национальных проектов

В Тверской области планируется реализовать программу обучения отраслевых проектных команд по реализации национальных проектов на территории региона. 24 мая вопрос обсудили Губернатор Игорь Руденя, проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Дмитрий Буташин, представители РАНХиГС.

«Специалисты всех уровней, отвечающие за хозяйственные, экономические, политические процессы в Тверской области, обязательно должны обучаться, повышать свою квалификацию. Все наши процессы имеют одну цель – достижение результатов по национальным проектам, обозначенным в указе Президента России Владимира Путина», – подчеркнул Игорь Руденя.

Как сообщил Дмитрий Буташин, РАНХиГС совместно с Министерством экономического развития региона проработала четыре обучающих направления, связанных с реализацией национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Жилье и комфортная городская среда». Предполагается, что эти блоки будут идти в дополнение к обучающим стратегическим сессиям, которые Академия проводит в Тверской области.

Внимание будет уделено повышению компетенций руководителей муниципального и регионального уровней, а также менеджмента среднего звена. Кроме того, будет вестись подготовка молодых кадров с формированием молодежного кадрового резерва.

Принципиальное отличие программ, которые планируется реализовать в Тверской области, от других субъектов – абсолютная практикоориентированность в решении приоритетных для региона задач.

При этом в Тверской области – первой в стране – будут формировать и обучать именно отраслевые проектные команды по реализации национальных проектов. По словам Дмитрия Буташина, ни в одном регионе поддержка такого рода в развития управленцев пока не ведется.

Игорь Руденя отметил – эти направления должны найти отражение в работе Корпоративного университета Правительства Тверской области, создание которого также обсудили участники встречи.

«Открытие Корпуниверситета имеет большое значение для повышения образовательного уровня и организации мероприятий по развитию руководителей всех уровней – муниципального и регионального», – считает Губернатор.

На площадке Корпоративного университета будет вестись подготовка кадров для органов госвласти Тверской области, включая участников проектных команд.

Договоренность о проведении сессий РАНХиГС для повышения качества работы органов власти Тверской области была достигнута на встрече Губернатора Игоря Рудени и ректора академии Владимира Мау.

Верхневолжье стало одним из четырех пилотных регионов, где организовано обучение руководителей местных органов власти по программе управления проектами развития муниципальных образований на базе тверского филиала РАНХиГС.

Проведение стратегических сессий – часть системной работы по повышению эффективности органов власти Тверской области.

На внедрение в регионе лучших практик проектного управления направлена дополнительная профессиональная программа «Эффективное муниципальное управление». В 2018 году в ней приняли участие более 60 человек, в том числе представители администраций городов и районов области, главы сельских поселений, руководители учреждений социальной сферы.

Всего в 2018 году профессиональный уровень повысили около 900 государственных, муниципальных служащих и глав муниципалитетов Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области