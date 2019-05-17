Правительство РФ одобрило проект по созданию скульптурной композиции для Ржевского мемориала советскому солдату в Тверской области

Правительство Российской Федерации одобрило проект Союзного государства по созданию скульптурной композиции для Ржевского мемориала советскому солдату в Тверской области. Соответствующее распоряжение опубликовано 24 мая.

Цель создания мемориала — сохранение памяти о подвиге бойцов Красной Армии, которые сражались в районе Ржевско-Вяземского выступа.

На мемориале увековечат около 62 тысяч имён солдат, погибших в боях подо Ржевом и похороненных на территории Ржевского района. Также в планах — установка экранов, где будут транслироваться имена и фотографии бойцов.

«В музее у мемориала Ржевскому солдату необходимо сделать павильоны для медиа-проектов, благодаря которым можно будет демонстрировать фотографии, кадры военной хроники, связанные с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте. Это огромный объем информации, материалов, который можно было бы транслировать с помощью медийных устройств», — считает Игорь Руденя.

Проект планируется завершить к 9 мая 2020 года , 75-й годовщине Великой Победы. Это будет единственный масштабный мемориал советскому солдату на территории современной России.

В настоящее время в мастерской скульптора Андрея Коробцова завершается первый этап создания 25-метровой скульптуры советского солдата для Ржевского мемориала. На её отливку из бюджета Союзного государства выделено 200 млн рублей.

Строительство мемориала, всей необходимой инфраструктуры находится на постоянном контроле Правительством Тверской области, его возведение обсуждается с ветеранами, представителями общественных организаций.

Сейчас в высокой степени готовности находится основание монумента, ведется благоустройство прилегающей территории.

Идёт подготовка к созданию дорожной инфраструктуры комплекса. В районе монумента будет обустроена автомобильная развязка со светофорами, парковка, до 4 полос будет расширена дорога от трассы М-9 в направлении деревни Хорошево. Определены места установки знаков туристской навигации.

На установку Ржевского мемориала собрано на сегодняшний день свыше 264 млн рублей пожертвований. Внести свой вклад в его создание может любой желающий. Сбор средств ведётся на сайте поддержки патриотических проектов РВИО https://dar.histrf.ru

Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Идею создания Ржевского мемориала Советскому солдату поддержал Президент России Владимир Путин.

Вблизи монумента с 2019 года будет постоянно базироваться площадка лагеря Международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт».

В ноябре 2018 года открыт закладной камень на месте памятника. Планируется, что к 75-летию Великой Победы, в мае 2020 года, будет завершен первый этап: открыт сам монумент, отремонтированы дороги, обустроены съезд с трассы М-9 «Балтия» и площадка для парковки автомобилей.

Второй этап предполагает создание интерактивного музея, выставки военной техники, реконструкции линии фронта по местам сражений, зоны инсталляции, строительство часовни, парковой зоны и других объектов.

В Ржеве в рамках подготовки к открытию мемориала запланировано масштабное благоустройство. Утверждён список ремонта около 23 км дорог. Будут приведены в порядок 25 придомовых территорий и две зоны отдыха в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В городе отреставрируют Обелиск советским воинам и прилегающую к нему парковую зону.

Пресс-служба Правительства Тверской области