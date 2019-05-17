Губернатор Игорь Руденя поддержал инициативу ветеранов о создании Андреапольского муниципального округа

Инициативу о создании Андреапольского муниципального округа озвучили ветераны района на встрече с Губернатором Игорем Руденей, которая прошла 23 мая в рамках рабочей поездки главы региона в муниципалитет.

По мнению участников встречи, создание муниципального округа повысит качество управления территорией, позволит более оперативно решать актуальные для села вопросы.

«В настоящее время процесс укрупнения муниципалитетов идет в Тверской области, других субъектах страны. Первым муниципальным округом в нашем регионе станет Весьегонский район. Считаю, что территориям этот процесс дает возможности для равномерного, уверенного, долгосрочного финансирования по всем ключевым направлениям. В том числе это ремонт дорог, модернизация сферы ЖКХ», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул, что жители сельской местности при преобразовании сохраняют все предусмотренные им льготы.

Ветераны обратили внимание Игоря Рудени на другие значимые для района темы. Речь шла о необходимости капитального ремонта моста через реку Западная Двина, который связывает правый и левый берега районного центра. На одном находится основная жилая застройка города, на другом – социальные учреждения.

Игорь Руденя поручил Министерству транспорта региона проработать вопрос о включении сооружения в областную программу дорожных работ или обеспечения финансирования в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Еще один важный для местных жителей вопрос – повышение качества медицинского обслуживания населения, в том числе пожилых людей. В настоящее время в районе проживают участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, узники концлагерей, труженики тыла – более 130 человек, а также свыше двух тысяч ветеранов труда.

Участники обсудили тему привлечения специалистов-медиков. По словам местного руководства, район готов поддержать молодых врачей в решении жилищных вопросов, организации стажировки.

Игорь Руденя отметил, что необходимо совместно с Минздравом области заняться этой темой. При этом параллельно сформировать график выездов узких специалистов в район на ближайшие три года. Губернатор подчеркнул: «очень важно, чтобы он был проработан с учетом потребностей населения».

Другими темами встречи с главой региона стали газификация Андреапольского района, работа сферы ЖКХ, льготная поддержка людей пенсионного возраста, лесовосстановление, патриотическое воспитание.

Ветераны также продемонстрировали Губернатору уникальные хроники военных лет с кадрами освобождения района от немецко-фашистских захватчиков.

Игорь Руденя пригласил ветеранов на открытие Ржевского мемориала Советскому солдату – он возводится в Тверской области к 75-летию Великой Победы, которое будет отмечаться в 2020 году.

О новом масштабном памятнике Игорь Руденя рассказал на недавней экскурсии в Музее Победы в Москве. Глава региона провел ее в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев» для школьников и других посетителей.

17 мая 2019 года Губернатор Игорь Руденя подписал закон о преобразовании Весьегонского района в муниципальный округ. Документ 20 мая вступит в законную силу. Весьегонский муниципальный округ станет первым созданным в стране муниципальным образованием такого типа, так как категория «муниципальный округ» закреплена в федеральном законодательстве недавно – с 1 мая 2019 года.

14 апреля 2019 года вступил в силу региональный закон об объединении Вышнего Волочка и Вышневолоцкого района. Документ был разработан по инициативе местной общественности, подержанной подавляющим большинством участников публичных слушаний. Объединенное муниципальное образование получило название «Вышневолоцкий городской округ». Процедуры, связанные с объединением, проходят также в Торжке и Торжокском районе.

Процесс укрупнения муниципальных образований в Тверской области направлен на повышение эффективности управления территориями, сокращение административно-управленческого аппарата и затрат на его содержание, создание надежной доходной базы бюджета, а также на повышение инвестиционного потенциала, развитие хозяйственной, коммунальной и социальной инфраструктуры. При объединении за жителями сельских территорий в полном объеме сохраняются положенные им льготы.

Пресс-служба Правительства Тверской области