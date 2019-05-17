Станислав Петрушенко: «Централизованное управление Весьегонским муниципальным округом позволит решать вопросы ЖКХ системно и более оперативно»

Председатель постоянного комитета по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу Законодательного собрания Тверской области Станислав Петрушенко прокомментировал значимость преобразования Весьегонского района в Весьегонский муниципальный округ, закон о котором подписал губернатор Игорь Руденя.

«Это правильное решение, которое необходимо было принять, в том числе, для наведения порядка в управлении жилищно-коммунальным хозяйством территорий. Мы все понимаем, что полномочия по водоснабжению и водоотведению, а также теплоснабжению для сельских поселений слишком тяжелы. Причем тяжелы и финансово, и с точки зрения кадров. Квалифицированных специалистов в этой сфере в сельских территориях крайне не хватает, что отражается на способности власти поселенческого уровня исполнять свои обязательства качественно и в полном объеме. Безусловно, единое централизованное управление Весьегонским муниципальным округом позволит решать вопросы ЖКХ системно и более оперативно», – считает Станислав Петрушенко.

Напомним, губернатор Игорь Руденя подписал закон о преобразовании Весьегонского района в муниципальный округ. Документ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации 20 мая и вступит в законную силу спустя 10 дней после публикации. Закон разработан по инициативе общественности Весьегонского района, подкреплен согласием местных представительных органов по результатам проведенных публичных слушаний и принят в сразу двух чтениях Законодательным собранием Тверской области.

Весьегонский муниципальный округ станет первым в России муниципальным образованием такого типа.

Как отмечают авторы инициативы, преобразование территорий района в муниципальный округ позволит преодолеть размытость ответственности разных уровней власти, сэкономить до 10 млн рублей в год на управленческих расходах, а также привлечь для развития территории дополнительные ресурсы развития за счет более широкого участия в областных и федеральных программах.

Также 14 апреля 2019 года вступил в силу региональный закон об объединении Вышнего Волочка и Вышневолоцкого района. Документ был разработан по инициативе местной общественности, подержанной подавляющим большинством участников публичных слушаний. Объединенное муниципальное образование получило название «Вышневолоцкий городской округ». Процедуры, связанные с объединением, проходят также в Торжке и Торжокском районе.

Кроме того, 23 мая инициативу на встрече с губернатором Игорем Руденей инициативу о создании Андреапольского муниципального округа озвучили ветераны района. По мнению участников встречи, создание муниципального округа повысит качество управления территорией, позволит более оперативно решать актуальные для села вопросы.

«В настоящее время процесс укрупнения муниципалитетов идет в Тверской области, других субъектах страны. Первым муниципальным округом в нашем регионе станет Весьегонский район. Считаю, что территориям этот процесс дает возможности для равномерного, уверенного, долгосрочного финансирования по всем ключевым направлениям. В том числе это ремонт дорог, модернизация сферы ЖКХ», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул, что жители сельской местности при преобразовании сохраняют все предусмотренные для них льготы.

Процесс укрупнения муниципальных образований направлен на повышение эффективности управления территориями, сокращение административно-управленческого аппарата и затрат на его содержание, создание надежной доходной базы бюджета, а также на повышение инвестиционного потенциала, развитие хозяйственной, коммунальной и социальной инфраструктуры. При объединении за жителями сельских территорий сохраняются в полном объеме положенные им льготы, а сами преобразованные территории получают дополнительные дотации и стимулирующие трансферты из областного бюджета.