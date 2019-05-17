Более 3200 жителей Тверской области получили компенсацию за оборудование для подключения к цифровому ТВ

3264 жителя Верхневолжья получили компенсацию за приобретённое оборудование для подключения к цифровому ТВ. По итогам 2018 года выплаты получили 1310 граждан, с начала текущего года — 1954 человека на общую сумму более 1,9 млн рублей. Выплаты предоставляются за счёт средств областного бюджета.

Всего на выплату компенсаций предусмотрено 6 млн рублей. Выплату в размере не более 1000 рублей могут получить жители региона с невысоким уровнем дохода за оборудование, приобретённое в период с 1 сентября 2018 года по 30 июня 2019 года

Тверская область первой в стране перешла на цифровое эфирное телерадиовещание в полном объёме. Второй мультиплекс цифрового телевидения в регионе был запущен 9 ноября 2018 года. Жителям доступны в высоком качестве 20 телеканалов.

«Для нас этот проект – действительно переход на другое качество жизни. Потому что приграничные муниципальные образования, которые были у нас на аналоговом телевидении, смотрели соседние области. Региональные каналы и региональные новости были недоступны. А сегодня у нас стопроцентное покрытие региона, все 20 каналов второго мультиплекса доступны в бесплатном режиме, они имеют региональные вставки и наши граждане видят интересные программы, которые рассказывают о жизни Тверской области», — отметил Игорь Руденя в недавнем интервью телеканалу «Мир 24».

Большую поддержку населению Тверской области при переходе на цифровое телевидение оказали волонтеры – более 1000 человек, которые прошли обучение на площадке Российской Телевизионной и Радиовещательной сети. В Министерстве экономического развития Тверской области была открыта «горячая линия» по вопросам перехода на «цифру», где в том числе можно было оставить заявки на оказание помощи волонтёров в подключении оборудования.

В настоящее время жители Верхневолжья могут обратиться в Единый информационный центр «Российской телевизионной и радиовещательной сети» по телефону 8-800-220-20-02 , который работает круглосуточно. Актуальную информацию также можно получить на сайте смотрицифру.рф

Пресс-служба Правительства Тверской области