Игорь Руденя ответит на вопросы жителей Тверской области в прямом эфире телеканала Россия–24 Тверь

Программа «Разговор с Губернатором» выходит регулярно. Глава региона традиционно рассказывает о ключевых направлениях работы регионального Правительства, значимых событиях в жизни области.

Прошлый выпуск «Разговора с Губернатором» вышел в конце декабря 2018-го и был посвящён итогам года.

Телефонные звонки и видеообращения с вопросами к Губернатору поступили от жителей Твери, Вышнего Волочка, Старицкого, Максатихинского, Весьегонского районов и других муниципалитетов.

Пресс-служба Правительства Тверской области