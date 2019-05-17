Игорь Руденя ответит на вопросы жителей Тверской области в прямом эфире телеканала Россия–24 Тверь

posted by Максим Малахов on пт, 05/24/2019 - 12:46
 
 
30 мая в 19:00 в прямом  эфире телеканала Россия-24 Тверь Губернатор Тверской области Игорь Руденя ответит на вопросы жителей Верхневолжья. Телефон прямого эфира (4822) 32-36-91. Главная тема выпуска — реализация национальных проектов в регионе. 
Программа «Разговор с Губернатором» выходит регулярно. Глава региона традиционно рассказывает о ключевых направлениях работы регионального Правительства, значимых событиях в жизни области. 
Прошлый выпуск «Разговора с Губернатором» вышел в конце декабря 2018-го и был посвящён итогам года. 
Телефонные звонки и видеообращения с вопросами к Губернатору поступили от жителей Твери, Вышнего Волочка, Старицкого, Максатихинского, Весьегонского районов и других муниципалитетов. 
 
Пресс-служба Правительства Тверской области
 