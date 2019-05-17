Шествие, посвященное Дню славянской письменности и культуры, объединит студентов из Твери и Болгарии

24 мая в столице Верхневолжья, как и во многих других городах России и зарубежья, проходят мероприятия, посвящённые Дню славянской письменности и культуры.

«День славянской письменности и культуры отмечается в день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Великие просветители создали азбуку, которая объединила народы десятков стран общими историческими, духовными и культурными истоками», - считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В 12.30 начнётся традиционное праздничное шествие студентов и преподавателей Тверского государственного университета. Колонна проследует от исторического факультета на улице Трёхсвятской до памятника Кириллу и Мефодию около здания филологического факультета на проспекте Чайковского. В этом году в праздновании Дня славянской письменности и культуры в Твери принимает участие делегация из Великотырновского университета «Святых Кирилла и Мефодия» (Болгария).

В 13.00 у памятника Кириллу и Мефодию возле филологического факультета пройдёт торжественный митинг.

Также в 13.00 в Городском саду Твери стартует большой концерт с участием хоровых коллективов детских школ искусств города Твери и Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусорского.

Концерт является частью масштабных мероприятий, проводимых во всех региональных столицах страны во исполнение Указа Президента РФ «О праздновании Дня славянской письменности и культуры».

День святых Кирилла и Мефодия учреждён в 1863 году Святейшим Синодом Русской Православной Церкви. С 1991 года к этой дате официально приурочено проведение Дня славянской письменности и культуры. Ежегодно центром праздника становился один из городов России. Тверь принимала торжества в 2008 году. С 2010-го главной площадкой Дня письменности и культуры является Москва.

Пресс-служба Правительства Тверской области