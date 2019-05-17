Доходы бюджета Тверской области в первом квартале 2019 года на 489 млн рублей превысили показатели аналогичного периода 2018-го

В первом квартале 2019 года доходы бюджета Тверской области составили 13,1 млрд рублей – на 489 млн рублей больше, чем в аналогичный период 2018-го. Из этой суммы свыше 10,9 млрд рублей – налоговые и неналоговые доходы, 2,2 млрд рублей – безвозмездные поступления. Вопрос обсуждался на заседании Правительства региона под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Расходы за первые три месяца составили 11 млрд рублей, профицит равен 2,1 млрд рублей. В числе расходов некапитального характера –социальные выплаты, приобретение лекарственных препаратов, обслуживание госдолга и др.

В прошлом году в Тверской области наблюдался самый высокий темп сокращения расходов на обслуживание госдолга среди субъектов ЦФО. Государственный долг региона уменьшился на 1 млрд рублей, а расходы на его обслуживание сократились более чем в 3,5 раза. Высвободившиеся средства направлены на развитие экономики, инфраструктуры и социальной сферы региона. Всего, по сравнению с 2016-м годом, госдолг Тверской области снизился на 3 млрд 400 млн рублей.

Снижение госдолга и увеличение доходов определены Губернатором Игорем Руденей ключевыми задачами в финансовой сфере Тверской области.

В 2018 году регион завершил финансовый год с бюджетным профицитом. Доходная часть исполнена в сумме 59 млрд 712 млн рублей, расходная – 53 млрд 505 млн рублей. Доходы консолидированного бюджета увеличились на 13%, что в 3,5 раза больше показателей 2017 года. По темпам роста доходов Тверская область заняла 5 место в Центральном федеральном округе.

«Это свидетельствует о качественном развитии нашей региональной экономики, предприятия Тверской области работают в открытом правовом режиме, – считает Губернатор Игорь Руденя. – Нашим приоритетом является обеспечение высокого уровня исполнения всех национальных проектов и государственных программ в Тверской области».

Пресс-служба Правительства Тверской области