СЫРНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ



А почему бы и нет?



Ведь конаковская земля по сути является родиной отечественных сыров: именно здесь во второй половине 19 века Николай Верещагин, брат известного художника Василия Верещагина, переехав в Городню, основал первую сыроварню. Его имя связывают с селом Едимоново неподалеку от Юрьево-Девичья, где Верещагин начал делать сыр. Помимо этого, он известен и как создатель известного вологодского масла. В общем, идея проводить фестиваль сыра его имени имеет под собой все основания.

И 18 мая в городе Конаково прошел уже второй по счету «Верещагин Сырfest». Первый такой фестиваль проходил тоже в мае на базе загородного отеля «Конаково Ривер Клаб» и не стал тем самым блином, который комом. Все было очень достойно, сырный дух витал над окрестностям, и тот, кто не поленился оторвать свою пятую точку от насиженного места и приехать на фестиваль, был приятно поражен.

Но первому фестивалю не хватало массовости. Для простого зрителя его доступность ограничивалась удаленностью места проведения. И очень правильным можно назвать решение организаторов провести второй «Верещагин Сырfest» в самом городе Конаково. Тут, как говорится, было попадание в точку.

С самого утра у сырных ярмарочных рядов на городской площади г. Конаково началась ярмарка-дегустация сыров. На ней давали пробовать все, что есть на прилавках. Более 30 участников, почти 500 наименований сыров, а также меда, десертов и так далее - все богатство фестиваля, которое поражало воображение и грело душу. Тем временем на большой сцене уже начиналась концертная программа.

Ровно в полдень состоялась церемония открытия «Верещагин Сырfest-2019». Ведущий и продюсер праздника Сергей Князнев сам вел праздничную программу. Позже к нему присоединилась звездная ведущая и певица Наталья Соловей.

Начался фестиваль с очень зрелищного действия: парада сыроделов. Они прошли настоящей демонстрацией: с флагами и транспарантами, с огромными муляжами сырных головок и прочей фестивальной атрибутикой. Перед праздничной колонной на черных, сверкающих никелем и хромом железных конях проехали байкеры. В первых рядах шли такие известные сыроделы страны, как Олег Сирота, Валерий и Елена Ильичевы, а также глава Конаковского района Олег Лобановский, депутат Государственной думы России Светлана Максимова, председатель ассоциации туризма Тверской области Ирина Шереметкер и многие другие.

В это время в чистом голубом небе появились два вертолета. Один из них нес огромный флаг Конаковского района, а второй – флаг «Верещагин Сырfest». Это было очень эффектно!

Площадь не пустовала: перед сценой было много зрителей. Перед жителями и гостями города выступили с приветствием глава Конаковского района и другие почетные гости. Олег Лобановский сказал:

- Мы во второй раз проводим на конаковской земле этот фестиваль, и я верю, что это только начало. Через несколько лет он станет главным событием гастрономического туризма в России, привлечет в Конаковский район инвестиции, сделает Конаково центром событийного туризма.

Всех приветствовал и временно исполняющий полномочия главы г. Конаково Максим Ли. Он отметил важность проведения фестиваля именно в самом городе, что расширяет его границы и дает возможность всем конаковцам стать участниками этого яркого и запоминающегося события.

Глава Конаковского района вручил письменные Благодарности сыроделам, внесшим самый значимый вклад в дело фестиваля. Перед всеми со сцены выступил один из главных организаторов фестиваля, сыродел, руководитель компании «Продвижение» и владелец бренда «Молочная здравница» Валерий Ильичев.

Глава Конаковского района Олег Владимирович ЛОБАНОВСКИЙ:



Туризм - одна из приоритетных отраслей экономики Тверской области, определенная губернатором. В связи с этим в Конаковском районе принята муниципальная программа «Развитие туризма в Конаковском районе» на 2018-2022 годы, ключевыми задачами которой определены рост туристического потока и создание современной туристической инфраструктуры. Интересные мероприятия в туристической жизни района позволяют повысить статус территории, привлечь новых гостей. Именно таким ежегодным событием становится муниципальный гастрономический фестиваль «ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST». Мало кто знает, что в 1866 году в селе Отроковичи Корчевского уезда Тверской губернии (ныне Конаковский район Тверской области) при содействии Николая Верещагина (брата знаменитого художника) создается первая артельная сыроварня, а в 1871 году в селе Едимоново того же уезда открывается школа молочного хозяйства. Поэтому идея фестиваля сыра связана непосредственно с историей нашего края. Конаковский край - родина отечественного сыроделия, и мы этим гордимся. Всего второй год проводится фестиваль «ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST», а интерес к нему со стороны бизнеса и туристов растет. А значит, увеличивается и экономический потенциал района. Мы рады, что сегодня к нам приехало так много гостей и сыроваров. Всем хорошего отдыха!



«ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST-2019»: ВСЕ СДЕЛАНО ПРАВИЛЬНО

Говоря о таком явлении, как событийный туризм, и в частности, туризм гастрономический, необходимо помнить одну простую вещь: люди поедут только туда, где есть то, чего нет у них. В разрезе этой «формулы успеха» Конаковский район теперь выглядит выигрышно: помимо прекрасной природы, волжских просторов и статуса спального района для московских дачников, теперь у нас есть своя фишка. Теперь мы – родина отечественного сыра. И этот фестиваль, который будет проходить ежегодно, изначально настроен на успех.

Ведь сыр, а именно крафтовый, фермерский, невзирая на его дороговизну, любят очень многие. И хотя цены на сырок варьировались от 800 - 900 рублей за кило самого дешевого до 2 - 3 тысяч и даже более – за самый дорогой, в конце концов, не килограммами же мы его едим? А на сто граммов какого-нибудь бри или камамбера денег хватит даже у пенсионера. Зато более 30 участников и примерно полтысячи видов разнообразной продукции – это впечатлит любого, кто еще не потерял вкус к жизни. И к сыру.

Привлекательность фестиваля для гурманов, в первую очередь, в том, что именно на нем мы можем попробовать (а если понравится, так и, пошуршав в карманах, купить) любой из того многообразия сыра, которое всего лишь один раз в год появляется в нашем городе. Увы, такого сыра вы не купите в сетевых магазинах нашего городка и всего Конаковского района в целом. И даже «Молочная здравница», которая радовала конаковцев своими уникальными сырами, как мы узнали, осенью меняет место своего производства, и дальнейшая реализация ее продукции в нашем районе – под вопросом.

Остается только верить, что свято место пусто не бывает, и не всем достаточно «сырных продуктов», которыми завалены наши прилавки, остались пока еще и любители натуральных продуктов, хотя за них и просят больше.

Но отвлечемся от дум невеселых и обратимся к празднику. Сразу после открытия он, что называется, стал набирать обороты. На нем прошли мастер-классы и конкурс сырной тарелки, мастер-классы для детей и викторины. В этот день каждый, у кого случился день рождения, мог (предъявив соответствующее доказательство в виде паспорта или свидетельства о рождении) получить приз. Неподалеку сырные сомелье рассказывали о сочетании сыра и блюд из него с самыми разнообразными винами.

Прекрасным акцентом праздника стала варка блюда «Алиго» - традиционного свадебного французского блюда из сыра, картофеля и специй. Для этой цели пригласили настоящую свадьбу: молодожены Александр и Анжелика при помощи профессиональных поваров и под чутким руководством сыроделов Валерия и Елены Ильичевых варили это, как оказалось, немудреное блюдо, а Валерий Михайлович очень поэтично рассказывал о нюансах приготовления как самого алиго, так и то, какой символизм во все это вложен. Ведь свадебная еда – это не просто еда. Это еще и символы счастливой будущей жизни молодой семьи, как символично и то, что варили его на площади у памятника Пётру и Февронии.

Также прошли росписи арт-объектов в виде коров, концертные номера можно было увидеть на двух площадках. На фестивале было много всего интересного для детей. Тут и аквагрим, и игры-викторины, и аттракционы. Весь день работали площадка «городок мастеров», где гости фестиваля могли купить сувениры на память о фестивале, аллея художников и скульпторов, мастер-классы от Тверской ремесленной палаты, сырный флешмоб, квесты, лотереи, конкурсы, розыгрыши и многое другое с призами от партнеров и организаторов фестиваля.

Правда, горожане сетовали, что был ограничен проезд автотранспорта в центр г. Конаково. Но всем горожанам рекомендовали возродить добрую традицию: пешие прогулки по нашему городу всей семьей.

В 6 вечера началось подведение итогов и награждение всех тех, кому повезло. От спонсора был осуществлен розыгрыш юбилейных монет, и один мальчик выиграл 50 тысяч!

«Верещагин Сырfest-2019» объединил экспертов и профессионалов сыроварения, частных сыроделов, всех любителей сыра. Фестиваль включен в событийный календарь Тверской области на 2019 год. Всего в него вошли 40 мероприятий, организованных в различных городах и районах Верхневолжья.



ДЕТСКИЕ ИДЕИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ЗАТЕЙ



На фестивале предпринимателем Еленой Булыгой из Конакова был организован конкурс идей в сырной тематике. Победителями его стали Ольга Степаненко и команда из областной библиотеки (ул. Горького, 3) за идею и организацию литературно-познавательной викторины «Книжный сыр» с мастер-классами, Кира Воронцова за идею делать «лизунов» и соответствующий рецепт, семья Кищик (Полина, Алена и Тимур), которые реализовали идею с «лизунами», Александра Митенкова за портрет из картона в сырной рамке и короны из картона и Людмила Кикало за фото активностей в детской зоне.

ЭТИ КОРОВЫ ДАЮТ НЕ МОЛОКО,

а, скорее, машинное масло, если посмотреть на их вид.



Превратить груду старого металлолома в объект искусства – такую задачу поставили перед собой шесть скульпторов по металлу, которых собрал арт-проект KONA.COW project.

Скульптурные симпозиумы по инициативе руководства клубного поселка «Конаково Ривер Клаб» проходили уже трижды. В этому году состоялся четвертый скульптурный симпозиум, на этот раз основным материалом для творцов стал металл. Все детали для будущих произведений художники собирали на свалках вторсырья в самом городе Конаково. Из этого не пригодного по прямому назначению материала получится целое стадо коров. Именно корова стала вдохновительницей и главным символом проекта. Корова всегда считалась у наших предков почти членом семьи, кормилицей.

Поэтому увековечить образ кормилицы на лугах Тверской области – дело почетное для любого художника. Кроме коров из металла, появятся еще две, в создании конечного образа которых смогут участвовать гости фестиваля «Сырfest» прямо на центральной площади города. По задумке куратора проекта Дарьи Лисицыной, со временем всего должно появиться 33 коровы, как в песне. Для Конакова это будет новое развлечение, найти все 33 коровы и сделать фото с каждой из них.

Среди участников проекта Юрий Мистрюков из Рязани, русский художник и скульптор-монументалист, потомок Есенина; Александр Вихт, Соликамск, чемпион России по художественной ковке; Илья Мехряков, Пермь, уральская школа по работе с металлом, участник международных скульптурных симпозиумов и фестивалей; Сергей Романов, Переславль-Залесский, в прошлом успешный архитектор, организатор фестиваля Арт-Кузня, теперь профессиональный кузнец; Сергей Степанов, Москва, почетный член всероссийской кузнечной академии и член союза кузнецов России, коллекционер артефактов из металла; Павел Соловьев, Екатеринбург, как он сам себя называет в первую очередь - искатель и путешественник, а потом скульптор и дизайнер с Урала.

ФЕСТИВАЛЬ – ЭТО ШОУ!



Культурная программа сырного фестиваля была на уровне. Проходила она на двух сценах, и, конечно, нас радовали творческие коллективы как местных очагов культуры - ДК «Современник» и ДК им. Воровского, так и приезжие артисты, например, совершенно фантастический детский танцевальный коллектив из Кашина.

А в качестве хэдлайнера фестиваля выступила известная в недалеком прошлом певица Света. Выяснилось, что в нашем городе у нее немало поклонников, и свою песенно-танцевальную программу в сопровождении двух гибких и энергичных молодых людей певица отработала качественно, принеся конаковцам (преимущественно девушкам подросткового возраста и дамам за 30) немало удовольствия.

Ну а когда на город опустился томный вечер, столичную знаменитость сменили звезды местные – группа «Агат» из поселка Новозавидовский. Группа под руководством Александра Теленкова существует, наверное, уже лет 30 и неизменно хорошо принимается на самых разнообразных праздниках. Конаково не стало исключением – музыкантов знали, песни подпевали. Зрителей перед сценой было много – по зрелищности вечерняя музыкальная программа напомнила празднование Дня города.

Организаторы муниципального гастрономического фестиваля «ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST» благодарят за помощь в проведении фестиваля Вячеслава Васильевича Дурасова- казачьего генерала- майора, ЧОП «Защита», ЧОП « 21 ВЕК», отдел внутренних дел Конаковского ОМВД, Валерия Михайловича и Елену Альбертовну Ильичевых, Максима Ефимовича Ли, Владимира Борисовича Барышникова, ДК «Современник», Дк им. Воровского, МЦ «Иволга», Центр внешкольной работы города Конаково, компанию «Симпл», Альберта Мещанинова, Александра Крупецкого, Наталью Ансталь, Наталью Соловей, Сергея Князева, народный театр «Авось-КА» и Алену Колесникову, МБОУ СОШ № 5 и 8 города Конаково, ДШИ города Конаково, Конаковский энергоколледж, ГБПОУ «Конаковский колледж»