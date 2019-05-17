ОТЗЫВЫ ГОСТЕЙ И УЧАСТНИКОВ "ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST-2019"

Валентина Ариткина, житель г. Конаково:

- Мне понравилось. Шла на праздник, а не «сыр жрать». Можно подумать, кто-то его килограммами ест. Кусочек попробовала, но не это главное. Всё очень цивильно, много разнообразных развлечений, выступления замечательных коллективов, творческие мастерские, да и люди совершенно поменяли своё поведение. Не было матерщины, пьяных, справлявших нужду под каждым кустом (как на берегу Волги в День города). Очень дружественная обстановка. Дети визжали от восторга. Встретила много знакомых, им тоже очень понравилось. Конечно, в городе (и не только в нашем) проблем много. Но если жить в постоянном негативе, можно заболеть. Зарядилась положительной энергетикой. Праздник, где бы он ни проходил, кому-то всегда доставляет неудобства. Да, не хватает парковок (а где их взять? Дома сносить?). Люди увидели, как можно цивилизованно отдохнуть. Каждый выбирает то, что ему по душе и какие ценности у него в приоритете. Честно говоря, от циничных, пошлых комментариев в соцсетях, с матерщиной (причем, какая бы тема ни обсуждалась), уже тошнит... Этим конаковцы показывают свою низкую культуру. А праздник удался!

Сыродел Олег Сирота

(основатель проекта «Русский пармезан»):



- «Верещагин Сырfest» будет самым значимым событием России в деле пропаганды отечественного сыроварения. Когда мы начинали своё дело, были сомнения в том, справимся ли, удастся ли нам сделать сыры на уровне международных стандартов. Теперь я твёрдо убеждён: возрождение российского сыроварения состоялось, и здесь, на родине российского сыроделия, где когда-то Верещагин начинал это благородное дело, теперь есть фестиваль, который объединяет всех тех, у кого сыроделие стало образом жизни и смыслом существования.

Андрей Трофимов, московский дачник:



- Мы с женой купили дачу на Мошковичском заливе, а до этого много лет приезжали с байдарками, то есть, были туристами. Дачу мы купили у местных. Это стало нашим первым серьёзным вложением в экономику вашего города. С сентября 2013-го я живу в Конакове постоянно и проблемы города успел хорошо изучить. За эти годы мы вложили в экономику района ещё несколько сот тысяч личных рублей: забор нам ставила местная бригада, металл они покупали в Конакове. Плитку на дорожки мы выбрали местную. Переделка чердака в тёплый второй этаж, обшивка вагонкой, красивая лестница - всё это сделали местные мастера, и сделали отлично. А всё, что мы им заплатили, они потратили в Конакове. Вот вам ответ про то, как туризм может развивать ваш город. И сырный фестиваль – это приманка для нас, приезжих. А для местных жителей такие фестивали, помимо досуга на практически европейском уровне, должны стать и источником заработка. Надо подумать организаторам, как привлечь к фестивалю возможно большее число местных предпринимателей.

Валерий Барышников (Конаково):



- «Верещагин Сырfest» очень нравится. Я коренной конаковец, помню все с шестидесятых годов, когда новый город только начинал строиться, и для нашего города это, несомненно, прорыв. Такого у нас ещё не было. Думаю, что по сравнению с прошлым разом, когда фестиваль проводился в загородном клубе, посетителей в этот раз больше в разы. Это самый настоящий всенародный праздник, как День города и даже лучше. Жаль, что он идёт только один день. Хочу попросить организаторов фестиваля рассмотреть двухдневный формат проведения фестиваля.

Юрий Трегубов

и дочь Лена (Конаково):



- Сегодня в нашем городе проводится прекрасный праздник, много всего для взрослых и детей. Развлекательная программа особенно хороша. Таких праздников не хватало нашему городу и району. Сырфест, возвращайся к нам снова!

Николай и Валентина, конаковцы:



- Очень понравилось сегодняшнее мероприятие, и погода не подвела. Почаще бы такие организовывали для жителей. Три сорта сыра взяли, колбасы попробовали, концерт посмотрели.

Нина Башулина:

- Не понравилась немыслимо громкая какофония с концертной площадки... О том, какой сыр: коровий или козий и сколько стоит - продавцы отвечали с помощью жестов. А хотелось общения. Но не получилось...

Представитель сыроварни

«Альдини», Московская область:



- Люди очень приветливые, река Волга у вас прекрасная, место шикарное, а к организации фестиваля сыров вообще нет никаких нареканий. Первый раз, когда придраться не к чему. Приятно, что людям нравится наш продукт. Наша горгонзола делается ручным способом и созревает под строгим кон- тролем сыроделов, чтобы покупатели могли насладиться незабываемым вкусом и ароматом легендарного сыра.