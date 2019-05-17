На аэродроме «Мигалово» в Твери пройдет День открытых дверей

25 мая на аэродроме «Мигалово» в Твери пройдёт ежегодный День открытых дверей, где все желающие смогут ознакомиться с авиатехникой – самолетами Ан-22, Ан-12, Ан-26, Ил-76, посетить музей, в котором представлены выставочные модели авиации и точные копии бронетанковой военной техники.

День открытых дверей пройдет с 10:00 до 14:00 . На мероприятии созданы условия для посещения людям с ограниченными возможностями.

В прошлом году «Мигалово» стал площадкой празднования 75-летия 12 гвардейской военно-транспортной авиационной Минской дивизии и 196 военно-транспортного авиационного полка.

Аэродром посетили около 30 тысяч жителей и гостей Твери. Участие в торжествах приняли Губернатор Тверской области Игорь Руденя, командующий военно-транспортной авиацией ВВС России Владимир Бенедиктов, военнослужащие и ветераны авиации, другие почётные гости, жители и гости региона.

«Сегодня мы видим, какую популярность приобретают вооруженные силы в нашей стране. Самое главное – здесь большое количество представителей молодого поколения, которое интересуется техникой, военной службой. Здесь наши уважаемые ветераны, которые активно стоят в строю, передают дух патриотизма и бодрости молодёжи», – отметил Игорь Руденя.

На открытии праздника военнослужащие 12 гвардейской военно-транспортной авиационной Минской дивизии прошли торжественным маршем. Центральным и самым зрелищным событием стал воздушный показ авиационной техники военно-транспортной авиации. В небе над аэродромом фигуры пилотажа выполнили экипажи самолётов Ан-12, Ан-26, Ан-72, Ан-124, А-50, Ил-22, Ил-76, Ту-134, а также вертолётов Ми-8.

12 гвардейская военно-транспортная авиационная дивизия была сформирована в 1943 году. В годы Великой Отечественной войны соединение вело боевые действия на Воронежском, 4-м Украинском, Ленинградском, Волховском и 3-м Белорусском фронтах. В 1944 году за образцовое выполнение боевых заданий дивизия награждена орденом Красного Знамени. На тверском аэродроме Мигалово дивизия базируется с 1981 года.

196 военно-транспортный авиационный полк входит в состав 12-й гвардейской военно-транспортной авиационной Минской дивизии, дислоцируется на аэродроме Мигалово с 1992 года. Экипажи полка выполняют задачи по обеспечению перевозки личного состава и техники на территории России, СНГ и других стран мира.