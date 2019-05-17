26 мая – День российского предпринимательства

Уважаемые предприниматели Тверской области!

Поздравляю вас с Днем российского предпринимательства!

Частная инициатива в экономике – это мощный ресурс развития инвестиционных процессов в Тверской области, создания новых рабочих мест в каждом муниципалитете.

Из года в год наш регион совершенствует систему поддержки малого и среднего бизнеса, стремясь сделать ее максимально эффективной, ориентированной на актуальные потребности делового сообщества.

Участие в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» дает возможность обеспечить поступательное развитие этого сектора экономики в Тверской области. Желаю всем предпринимателям Верхневолжья успехов в работе. Пусть ваше трудолюбие и настойчивость окупаются сторицей!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые жители Конаковского района!

Уважаемые предприниматели!

Поздравляем вас с Днем российского предпринимательства!

Это профессиональный праздник инициативных, энергичных и талантливых людей, которые смогли организовать и развить собственное дело. Предприниматели – это самая деятельная часть населения, свою энергию и талант направившая на создание и преумножение национального богатства. Само появление этого праздника – свидетельство уважения к труду тех, кто, несмотря на многочисленные трудности, осваивает новые виды деятельности, создает в районе рабочие места, в конечном счете – повышает уровень жизни жителей Конаковского района. Настоящий предприниматель – тот, кто всегда стремится к новым вершинам. Мы благодарны предпринимателям, которые ведут дело на конаковской земле, активно участвуют в решении социальных проблем, вкладывают свой опыт и созидательную энергию в развитие района. Мы заинтересованно развиваем формы взаимодействия бизнеса и власти и считаем поддержку предприимчивых людей, сумевших создать свое дело, приоритетным направлением в работе администрации района.

Уважаемые предприниматели! От всей души благодарим вас за ответственность, активность и трудолюбие. Желаем успехов в реализации всех ваших планов и идей, надежных деловых партнеров и процветающего бизнеса на благо развития родного района! Крепкого вам здоровья, семейного счастья и благополучия, стабильных доходов, выгодных сделок, удач и побед!

С уважением глава Конаковского района О.В.Лобановский,

председатель Собрания депутатов, секретарь Конаковского местного отделения партии «Единая Россия»

Д.Е.Щурин, депутат ЗС Тверской области Д.И.Дородных.