Глава Конаковского района встретился с педагогами - победителями конкурса профессионального мастерства и самой спортивной семьей района

23 мая в администрации Конаковского района прошла встреча главы

Конаковского района Олега Лобановского с людьми, прославляющими район



- Победы не бывают легкими, победа - это всегда затраты времени, творчества, труд, результат большой работы. Вы проявили целеустремленность, нестандартное мышление, выполняя сложные задания. Искренне благодарю вас за знания, терпение. Любовь к своей малой родине и своему делу – основа успеха. Своими спортивными и профессиональными достижениями вы прославляете Конаковский район. И я хочу выразить вам благодарность от имени всех жителей района за ваш труд, ваши достижения, за ваш профессионализм и активную жизнь. Я горжусь, что в нашем районе есть такие люди. Вы - наш золотой фонд. Не останавливайтесь на достигнутом, приумножайте свои достижения, - сказал Олег Владимирович.



Урок - вершина мастерства



Номинантом конкурса профессионального мастерства стала мастер производственного обучения ГБПОУ «Конаковский колледж» Анастасия Сергеевна Шепелева. В апреле 2019 года прошел очный этап конкурса «Преподаватель года». До очного этапа было еще два: первый – внутри учебного заведения, а второй заочный (участники высылали разработку урока и эссе на заданную тему). По результатам заочного этапа были выбраны 10 участников – пять преподавателей общеобразовательных дисциплин и пять преподавателей спецдисциплин. Анастасия Сергеевна участвовала как преподаватель спецдисциплин, она отправляла методическую разработку практического занятия по предмету «Технология ввода и обработки цифровой информации». Этот предмет входит в профессиональный цикл профессии «Мастер по обработке цифровой информации» (большинство знают ее как «Оператор ЭВМ»). Тема ее урока - «Конвертация файлов». В очном этапе конкурса было три задания (творческая самопрезентация, разбор педагогической ситуации и открытый урок).

Анастасия Сергеевна получила диплом победителя номинации «Урок – вершина мастерства». Как говорит она сама, конкурс проходил в очень комфортной атмосфере. Участникам помогали на всех этапах. «Хотелось бы поблагодарить директора Конаковского колледжа Марию Анатольевну Лупину и заместителя по воспитательной работе Лидию Алексеевну Леонтьеву за поддержку и поднятие морального духа. А еще мою сестру Анну Порываеву, без нее не было бы такого результата. Участие в конкурсе - это полезный и позитивный опыт. Мне понравилось», - сказала Анастасия Шепелева. По образованию Анастасия Сергеевна филолог, в 2007 году пришла работать учителем русского языка и литературы в Конаковский колледж (тогда ПУ-31). Но ее страстью всегда были компьютеры. И поэтому, когда ей предложили вести профессию «Оператор ЭВМ», она с радостью согласилась и посвятила этой профессии уже 10 лет. Американский писатель Ричард Бах сказал: «Никто не заставит тебя учиться. Учиться ты будешь тогда, когда захочешь этого». Исполнения этого правила педагог Шепелева и добивается от своих учеников. Старается увлечь их, показать, как та или иная программа полезна в жизни и где ее можно применить. На своих уроках Анастасия Сергеевна старается давать теории больше, чем положено программой предмета, подбирает необычные интересные задания, чтобы увлечь предметом учеников.



Призвание - быть учителем



Наталия Валерьевна Поляница, учитель физической культуры МБОУ СОШ № 2 города Конаково, стала победителем в номинации «Лучший методический семинар» регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Учитель года». В школьные годы Наталья занималась спортом, ходила на плавание, на борьбу, в школе играла в баскетбол, в свободное время бегала на аэробику. Участвовала в соревнованиях за честь района и сборной области. Очень любила уроки физической культуры. С особой теплотой Наталия Валерьевна вспоминает своего учителя Ларису Викентьевну Назаренко, у которой она научилась очень многому. По окончании школы Наталия Валерьевна сделала свой выбор и связала судьбу со спортом. Поступила учиться в Московскую академию физической культуры на кафедру физкультурно-оздоровительных технологий. Ее специальность позволяла попробовать себя в разных видах спортивной профессии, она работала тренером, преподавателем в вузе, инструктором активного отдыха. Сейчас Наталия Валерьевна работает в школе. С чего начинала, к тому и вернулась. И не жалеет, потому что приходит в школу, чтобы научить детей быть здоровыми. И счастливыми. На вопрос, в чем секрет ее педагогического счастья, Наталия Валерьевна отвечает: «Учить детей, давать им знания, видеть, как у них все получается, чему они научились, видеть их спортивный рост, радоваться результатам своей работы, заботиться об их здоровье. Гордиться здоровыми мальчишками и девчонками. За четыре года бывало уже всякое: радости и огорчения, победы и поражения. И ни разу я о выборе профессии не пожалела». По ее собственному мнению, она счастливый человек: у нее замечательная семья, любимая профессия, позволяющая заниматься спортом, участвовать в соревнованиях наравне с детьми. Про участие в конкурсе «Учитель года» Наталия Валерьевна рассказывает так: «Мне предложили участвовать в конкурсе «Учитель года», и я согласилась. Первое, что заставило принять предложение, - это патриотические чувства защищать честь школы, оценка результатов моих педагогических трудов, а также привычка доводить начатое дело до конца и не отступать. Второе, что для меня участие в конкурсе, - это, прежде всего, колоссальный опыт, личностный рост и развитие, уникальная возможность проявить себя, возможность собственного саморазвития и совершенствования, масса новых впечатлений и положительных эмоций. Я познакомилась с замечательными людьми, получила возможность посетить мастер-классы, тренинги, методический семинар, «круглый стол» образовательных политиков и многое другое».



Лучший воспитатель



В региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России-2019» Наталия Валерьевна вошла в шестёрку финалистов и стала победителем в номинации «Лучший методический семинар». На методическом семинаре профессиональному жюри она рассказала о своем опыте, о тех интересных приемах, которые использует в работе с детьми. При этом практически все из них имеют мощную доказательную базу в виде результатов как количественных, так и качественных.

Воспитатель МБДОУ детский сад №10 города Конаково Нина Алексеевна Логинова стала абсолютным победителем регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года». Родилась и воспитывалась Нина Алексеевна в семье военных. Отец Алексей Александрович (ныне подполковник) в 1979 году проходил службу в солнечном городе Самарканд, где встретил свою будущую жену, которая проходила практику в Самарканде (филолог). Детство и юность, студенческие годы Нины Алексеевны прошли в солнечном городе Самарканде. По воле судьбы родители вернулись на родину, в город Конаково, где у Н. Логиновой начался новый этап в жизни. На протяжении многих лет она постоянно самосовершенствовалась, училась, повышала свою квалификацию, осваивала новые образовательные технологии, разрабатывала и внедряла свои педагогические проекты. Этот опыт помогает воспитателю находить подход к каждому воспитаннику, она научилась чувствовать и понимать каждого ребенка, строить отношения с детьми и их родителями. За эти годы Нина Алексеевна выросла профессионально… И если в 2008 году, стоя на сцене тогда еще районного конкурса «Воспитатель года-2008», она получила номинацию «Молодость, артистизм, перспектива», понимая, что это скорее аванс, то в 2019 году вышла на конкурс, уже сознательно желая поделиться с коллегами профессиональным опытом, еще раз проанализировать лучшие стороны своей профессии, показать, что умеет, раскрыть свой творческий потенциал и самореализоваться.



Самая спортивная семья



С 30 апреля по 4 мая в городе Сочи прошел первый в истории Всероссийский фестиваль ВФСК ГТО среди семейных команд. Честь всей Тверской области защищала семья Рязановых из Конаковского района. По итогам трех соревновательных дней Рязановы заняли 17 место, это очень хороший результат. Все члены семьи выполняли нормативы комплекса ГТО (сгибание и разгибание рук, поднимание туловища из положения лежа на спине, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, подтягивание из виса на высокой и низкой перекладинах, бег на 2000 метров, бег на 60 метров).

В личном первенстве по сумме многоборья наибольшего успеха добилась мама Наталия Поляница, которая заняла 2 место, уступив всего 9 очков маме из Дагестана. Сын Кирилл в упорной борьбе среди мальчиков показал 6 результат, совсем немного проиграв лидерам. Папа Дима в турнирной таблице оказался в серединке среди участников, показав личный рекорд в беге на 2000 м. Отличный результат показала бабушка Валентина Николаевна, сумев отжаться 13 раз, выполнить норматив-тест на гибкость, без остановки пробежать 2000 метров.

Для каждого из вышеназванных педагогов путь к финалу был непростым: позади различные конкурсные мероприятия, мастер-классы, мероприятия с детьми, но, как сказала, поздравляя победителей, министр образования Тверской области Юлия Николаевна Коваленко, мы надеемся, что этот конкурс станет для них не итогом, а началом большого творческого пути, участия в решении стратегических задач развития системы образования региона.

А нашей Нине Алексеевне Логиновой мы желаем успеха на Всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель года России-2019», где она будет представлять Тверскую область.