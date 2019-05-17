МЫ ИЩЕМ РОДСТВЕННИКОВ СБИТОГО ЛЕТЧИКА

Самолёт МИГ-3 с летчиком Федором Ивановичем Скворцовым был обнаружен в районе деревни Глинники Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского района.

Информация о том, что в районе Глинники до сих пор находится в земле самолет времен Великой Отечественной войны с пилотом внутри, поступила главе администрации Юрьево-Девичьевского сельского поселения Андрею Лукьянову от местных жителей Андрея Бузина, Юрия Сальникова и Дарьи Вишневской. На оперативном совещании под председательством главы Конаковского района Олега Лобановского было принято решение передать сведения в поисковый отряд «Звезда» Тверской региональной общественной организации «Молодежный культурно-исторический союз «Звезда». По словам его руководителя Валерия Гореликова, который руководил раскопками, самолет лежал в воронке на глубине 5 метров.

Тело летчика сохранилось лишь фрагментами, но в правом кармане летного комбинезона был обнаружен хорошо сохранившийся партийный билет с записью: «Федор Иванович Скворцов, лейтенант, 1913 года рождения». Установлено, что летный полк, в котором служил лейтенант Скворцов, базировался в Клину Московской области. 1 июня 1942 года Федор Иванович получил боевое задание – с воздуха произвести разведку прилегающих к Иваньковскому водохранилищу автомобильной и железной дорог. Скорее всего, самолет вступил в неравный бой с противником, израсходовал весь боезапас, был подбит и загорелся. Скворцов пытался посадить горевшую машину на воду, но не дотянул до реки порядка 300 - 400 метров и рухнул на землю. По архивам личность летчика установил Михаил Пикельный. Вот что удалось узнать: Федор Иванович Скворцов родился в Хабаровске, призван в армию из Белгорода, в графе «сведения о жене» указано, что она проживала в Красноярске. Перезахоронение останков летчика состоится 1 июня, в день его гибели, в деревне Юрьево-Девичье. В настоящее время разыскиваются родственники погибшего воина.