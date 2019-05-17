Актуальное интервью

ВСЕ О ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ



Как же идет подготовка к экзаменам? Что ожидает наших выпускников в этом году? На эти и другие вопросы мы попросили ответить заведующего отделом дошкольного, общего и дополнительного образования аминистрации Конаковского района Л.Н.Кулиеву.

- Сколько пунктов проведения экзаменов будут в этом году открыты для сдачи экзаменов учащимися 9 и 11 классов?

- В Конаковском районе в этом учебном году будут открыты 13 пунктов проведения государственной итоговой аттестации (далее - ППЭ): 2 ППЭ для проведения ЕГЭ для учащихся 11 классов: это средняя школа № 8 г. Конаково и средняя школа № 2 п. Редкино и 11 ППЭ для проведения государственной итоговой аттестации для учащихся 9 классов (из них 6 ППЭ для проведения основного государственного экзамена для выпускников 9-х классов (ОГЭ): это средние школы №№ 3, 7, гимназия № 5 г. Конаково, средние школы № 2 п. Редкино, № 1 п. Новозавидовский, школа п. Первое мая; 5 ППЭ для проведения государственного выпускного экзамена для выпускников 9-х классов с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (ГВЭ): это средние школы № 6 г. Конаково, № 1 п. Редкино, № 2 п. Новозавидовский и два ППЭ на дому для учащихся средней школы № 7 г. Конаково и школы с. Юрьево-Девичье).

- Сколько учащихся 9 и 11 классов в этом году выпускаются из школ?

- В 2019 году будут сдавать ЕГЭ 310 человек, из них 306 - учащиеся 11 классов общеобразовательных учреждений района и 4 - учащиеся колледжей.

Сдавать экзамены будут 840 учащихся 9 классов, из них ОГЭ (основной государственный экзамен) - 822 человека, ГВЭ (государственный выпускной экзамен) - 18 человек с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды. А всего сдавать экзамены будут 1146 человек.

- Как в этом году будут оборудованы пункты проведения ЕГЭ? Есть ли какие-то изменения?

- Как и в прошлые годы, при входе выпускников и работников ППЭ в пункт проведения ЕГЭ будут использоваться стационарные металлоискатели. ППЭ для проведения ЕГЭ оснащены системами видеонаблюдения: в каждой аудитории и в помещении руководителя пункта проведения экзамена (штаб ППЭ) установлены видео-камеры (по две на одну аудиторию), пункты оборудованы «глушилками», приборами для подавления сотовой связи. Во всех аудиториях «Ростелекон» обеспечивает бесперебойную видеотрансляцию всего периода ЕГЭ. Изображение с видеокамер будет передаваться на портал www.smotriege.ru, благодаря которому за ходом проведения экзамена будут следить специально аккредитованные Рособрнадзором общественные наблюдатели. Видеозаписи хода единого государственного экзамена (ЕГЭ) будут направлены в Региональный центр обработки информации.

В аудиториях ППЭ для каждого участника ГИА (9,11 кл.) организуется отдельное рабочее место. Аудитории, выделяемые для проведения экзаменов для девятиклассников, оснащаются: по русскому языку – средствами воспроизведения аудиозаписи; по иностранным языкам – средствами записи и воспроизведения аудиозаписи; по физике – оборудованием для выполнения лабораторных работ, по информатике и ИКТ- компьютерами.

- А как будут доставляться экзаменационные материалы в ППЭ?

- Нововведением этого года станет технология передачи экзаменационных материалов ЕГЭ в ППЭ с использованием сети «Интернет». «Тверская область вошла в число восьми регионов Российской Федерации, где будет применена новая технология уже в этом году. Ее использование позволяет повысить объективность проведения экзамена, т.к. исключает промежуточное звено доставки экзаменационных материалов в пункт проведения экзамена. Подобная практика осталась в прошлом – с каждым годом единый государственный экзамен становится более совершенным в технологическом плане», - отметила министр образования Тверской области Юлия Коваленко.

В ППЭ будет произведена, как и в прошлом году, технология печати экзаменационных материалов непосредственно в аудиториях, а также сканирование бланков ответов участников ЕГЭ в штабе пункта проведения экзамена. Это позволяет минимизировать влияние человеческого фактора на результаты ЕГЭ, снизить нагрузку на организаторов и сократить сроки обработки работ.

- Сколько педагогов и иных работников будет задействовано в проведении государственной итоговой аттестации?

- В Конаковском районе своевременно сформирована и направлена для включения в региональную и далее в федеральную базы база работников, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации.

Министерством образования Тверской области утверждены члены государственной экзаменационной комиссии, которые будут присутствовать во всех ППЭ на всех экзаменах: на ЕГЭ в двух ППЭ - 7 членов ГЭК (по требованиям Рособрнадзора не менее 1 члена ГЭК на каждые 5 аудиторий), на них возложена ответственность вхождения с помощью индивидуализированных токенов в Федеральную систему для получения экзаменационных материалов (КИМов и бланков) через сеть Интернет. На ОГЭ в 6 ППЭ - 6 членов ГЭК, на ГВЭ в 5 ППЭ - 5 членов ГЭК. Всего 18 членов ГЭК.

В каждом ППЭ приказами министерства образования Тверской области назначены руководители ППЭ, организаторы, технические специалисты, лаборанты, ассистенты, медицинские работники, охранники. Во всех ППЭ будут присутствовать руководители учреждений.

К проведению ЕГЭ в 2019 г. будут привлечены 85 организаторов - это 56 организаторов в аудитории и 28 организаторов вне аудитории. Особые люди на ЕГЭ 2019 года - это технические специалисты, их будет 9 человек (7 - СОШ № 8 г. Конаково, 2 - СОШ № 2 п. Редкино), которые будут обеспечивать наладку и бесперебойную работу всего оборудования (как в дни экзаменов, так и за два дня до экзаменов при подготовке ППЭ), бесперебойную работу по получению, распечатке экзаменационных материалов, по их сканированию после экзаменов и передаче в РЦОИ. В базу введены 17 охранников (они работают по графику). Все члены ГЭК, руководители ППЭ, организаторы, технические специалисты, охранники (ЕГЭ) прошли соответствующую подготовку на федеральном уровне, получили документы о прохождении подготовки к ГИА.

К проведению ОГЭ и ГВЭ в 9 классах в 2019 г. будут привлечены 254 организатора - это организаторы в аудитории или организаторы вне аудитории, 9 технических специалистов, 6 лаборантов, 2 ассистента, 21 охранник.

- Какие предметы для сдачи ЕГЭ выбрали наши одиннадцатиклассники? По-прежнему у выпускников любимый предмет - обществознание?

- Напомним, что все учащиеся 11 классов в обязательном порядке сдают математику (на выбор: математика базовый уровень или математика профильный уровень) и русский язык. А по выбору они сдают 10 предметов:

Математика (профильный уровень) - 172 человека (56,2% от общего количества сдающих).

Математика (базовый уровень) - 134 человека (43,8% от общего количества сдающих).

Обществознание - 132 чел.

Физика - 78 чел.

Биология - 54 чел.

Информатика и ИКТ- 48 чел.

История - 43 чел.

Химия - 40 чел.

Английский язык - 36 чел.

Литература - 21 чел.

География - 12 чел.

Немецкий язык - 2 чел.

Как вы видите, первое место среди предметов по выбору у учащихся 11 классов занимает обществознание.

- Какие предметы для сдачи ОГЭ выбрали наши девятиклассники? Какой у них любимый предмет?

- В отличие от выпускников 11 классов ученики 9 классов, как и в прошлые годы, в обязательном порядке сдают 4 предмета (кроме выпускников с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которые могут сдавать только два обязательных предмета), из них два - обязательные: математика и русский язык. А для сдачи экзаменов в форме ОГЭ они выбрали следующие 10 предметов:

Обществознание - 526 чел.

География - 459 чел.

Биология - 245 чел.

Химия -131 чел.

Информатика и ИКТ- 110 чел.

Физика - 81 чел.

История - 30 чел.

Английский язык - 35 чел.

Литература - 21 чел.

Немецкий язык - 6 чел.

И на первом месте у них общество-знание, на втором - география, на третьем - биология.

- Проводилось ли в 2019 году итоговое сочинение в 11 классах как допуск к государственной итоговой аттестации?

- Да. Во исполнение поручения Президента Российской Федерации с целью выявления у обучающихся умения мыслить, анализировать и доказывать свою позицию с опорой на самостоятельно выбранные произведения отечественной и мировой литературы с 2014-2015 учебного года в выпускных 11-х классах введено итоговое сочинение (изложение) как допуск к государственной итоговой аттестации. В этом учебном году, как и во всех школах России, итоговое сочинение в 11-х классах прошло 5 декабря 2018 г. и 6 февраля 2019 г. (второй срок - это дополнительный срок для заболевших или отсутствовавших по уважительной причине в первый срок, а также для учащихся, получивших «незачет»). Итоговые сочинения проводились в общеобразовательных учреждениях, где обучаются учащиеся 11 классов. Проверяли сочинения школьные предметные комиссии. Все учащиеся получили «зачет» и были допущены к ГИА. В местах проведения итогового сочинения присутствовали 24 общественных наблюдателя, а также представитель Управления надзора и контроля в сфере образования министерства образования Тверской области. Нарушений выявлено не было. Оригиналы бланков регистрации и бланков записи сочинения были направлены в Региональный центр обработки информации для сканирования и размещения на федеральном портале.

- А 9-х классах был допуск к аттестации?

- В 2018-2019 учебном году в 9 классах в штатном режиме введено устное собеседование по русскому языку, которое проводится с целью проверки навыков устной речи у школьников (в прошлом году был режим апробации). Успешная сдача итогового собеседования по русскому языку с этого года стала допуском к государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов. Состоялось итоговое собеседование по русскому языку во всех школах России 13 февраля и 13 марта 2019 года. Оно проводилось в тех учреждениях, где обучаются девятиклассники. Все учащиеся получили «зачет». Аудиозаписи ответов учащихся, протоколы ответов и иные сопроводительные документы свое-временно направлены по сети Интернет в Региональный центр обработки информации Тверской области.

- Мы знаем, что в школах шла активная подготовка к экзаменам, какие контрольные мероприятия проводились?

- В рамках подготовки учащихся 9 и 11 классов и преподавательского состава к государственной итоговой аттестации в районе проводились пробные экзамены, тестирование Всероссийского, регионального и муниципального уровней как на базе общеобразовательных учреждений, выполняющих роль пунктов проведения экзаменов, так и на базе пунктов проведения экзаменов:

- региональное тренировочное тестирование по математике (базовый уровень) и математике (профильный уровень) в 11-х классах на базе общеобразовательных учреждений, выполняющих функции ППЭ (29 января 2019 г.);

- Всероссийское тренировочное тестирование по физике в 11-х классах (12 февраля 2019 г.);

- региональные пробные экзамены в 9-х классах по математике и русскому языку (12 и 19 марта 2019 г.);

- Всероссийский тренировочное тестирование по математике (профильный уровень) с использованием технологии передачи экзаменационных материалов по сети Интернет (15 марта 2019 г.);

- региональное тренировочное тестирование с целью обучения работников ППЭ технологии проведения экзаменов - тренировочное тестирование по иностранному языку (без обучающихся) и тренировочное тестирование по русскому языку (без обучающихся) (17 апреля 2019 г.);

- Всероссийское тренировочное мероприятие по русскому языку и английскому языку (устная часть, «говорение») для обучающихся 11-х классов (15, 16 мая 2019 г.);

- муниципальные пробные ОГЭ по иностранным языкам (31 января, февраль 2019 г.);

- муниципальные пробные ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию для учащихся 9, 11 классов (18 апреля 2019 г.).

- А ведется ли работа с родителями по их подготовке к экзаменам? Участвовали ли родители учащихся нашего района во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»?

- Работа с родителями ведется непосредственно в школах, их информируют о порядке проведения ГИА через родительские собрания и сайты образовательных учреждений. 4 марта 2019 года Конаковский район впервые стал участником Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», инициатором которой выступает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (в 2019 году акция проходит в России уже в третий раз). Основная задача акции - помочь выпускникам и их родителям снять ненужное напряжение, связанное с подготовкой к экзаменам, и познакомить родителей и представителей общественности с процедурой сдачи ЕГЭ. Для проведения госэкзамена для родителей открыл свои двери пункт проведения ЕГЭ (ППЭ 2003) - средняя школа № 8 г. Конаково. «Полезная акция, хорошая идея, увлекательно, интересно, познавательно, проводить надо каждый год» - так отзывались родители и представители общественности об этой акции.

- В какие сроки планируется проведение ЕГЭ в 11-х классах и экзамены для выпускников 9-х классов?

- Основной период сдачи ЕГЭ начнется 27 мая. Основной период сдачи ОГЭ - 24 мая. А вот праздник «Последний звонок» для учащихся 11 классов пройдет в наших общеобразовательных учреждениях 25 мая - это региональная единая дата.

- Что с собой необходимо взять на экзамен и что нельзя с собой брать на экзамен?

- На экзамен с собой необходимо взять гелевую или капиллярную ручку с чернилами черного цвета (хорошую) и документ, удостоверяющий личность.

Во время проведения экзамена в ППЭ участнику ГИА запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. Сотовые телефоны учащиеся, как правило, оставляют сопровождающему их педагогу. Кроме того, и организаторам, ассистентам, медицинским работникам, техническим специалистам, специалистам по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ тоже запрещается иметь при себе средства связи.

- Есть ли что-то новое в порядке получения аттестатов о среднем общем образовании с отличием учащимися 11 классов?

- Да, в этом году внесены изменения в порядок выдачи аттестатов о среднем общем образовании с отличием. С этого года для получения такого аттестата необходимо иметь итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, успешно пройти государственную итоговую аттестацию и набрать при сдаче ЕГЭ по русскому языку и профильной математике не менее 70 баллов на каждом экзамене, а в случае ЕГЭ по математике базового уровня необходимо получить отметку «отлично».

А претендуют на получение аттестата с отличием и медали «За особые успехи в учении» в нашем районе в этом году 24 ученика.

- Кто будет контролировать процедуру проведения экзаменов в пунктах проведения экзаменов?

- Соблюдение процедуры проведения экзаменов будут контролировать специалисты управления надзора и контроля в сфере образования министерства образования Тверской области, государственной экзаменационной комиссии, а также представители общероссийской общественной организации «Российский союз молодёжи».

- А будут ли на экзаменах в ППЭ присутствовать общественные наблюдатели, как в прошлые годы?

- Да, любой заинтересованный гражданин мог стать общественным наблюдателем, чтобы лично следить за соблюдением объективности проведения экзамена в любом экзаменационном пункте. В 2019 году в качестве общественных наблюдателей на ЕГЭ министерством образования Тверской области аккредитованы 26 общественных наблюдателей, на ОГЭ и ГВЭ в 9-х классах - 37 общественных наблюдателей. Все общественные наблюдатели Конаковского района прошли обучение и сдали тест на аккредитацию. Полученные удостоверения о прохождении подготовки своевременно направлены в Региональный центр обработки информации.

- Кто проверяет и где экзаменационные работы выпускников?

- Часть заданий экзаменационных работ проверяется автоматически, часть - проверяется региональными предметными комиссиями. Возможен обмен экзаменационными работами (для проверки) между регионами.

- В каких случаях можно пересдать экзамен?

- 9 класс. По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче ГИА в текущем учебном году по соответствующему учебному предмету (соответствующим учебным предметам) в резервные сроки:

участники ГИА, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты не более чем по двум учебным предметам (кроме участников ГИА, проходящих ГТА только по двум обязательным предметам);

участники ГИА, проходящие ГИА только по обязательным предметам и получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов;

участники ГИА, не явившиеся на экзамены по уважительным причинам;

участники ГИА, не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам.

11 класс. В отличие от 9 класса повторно сдать ЕГЭ в резервный срок по решению председателя ГЭК может ученик 11 класса только по одному обязательному предмету.

- К кому можно обращаться с вопросами, касающимися проведения государственной итоговой аттестации?

- По все вопросам, касающимся организации и проведения ГИА (ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ), можно обращаться в управление образования администрации Конаковского района по телефону 4-97-95, доб. 524, 505.

Во время проведения всей кампании ЕГЭ в Тверской области будет работать региональная «горячая линия» 8 (4822) 32-06-19 и «горячая линия» Рособрнадзора 8 (495) 984-89-19, где можно получить любую консультацию, касающуюся единого госэкзамена.

Управление образования администрации Конаковского района желает всем учащимся 9 и 11 классов хорошей подготовки к экзаменам, преодоления всех препятствий.