КОНАКОВСКИЙ РАЙОН – ЛУЧШИЙ

Трое конаковских педагогов прославили свой родной край на региональном этапе конкурса профессионального мастерства.

16 мая в Тверской областной филармонии проведена торжественная церемония подведения итогов регионального профессионального конкурса «Педагог года-2019», в рамках которой состоялось награждение победителей четырёх конкурсов профессионального мастерства – «Воспитатель года», «Учитель года», «Преподаватель года» и «Мастер производственного обучения года». И трижды в этот день на сцену поднимались представители Конаковского района.

Номинантом конкурса профессионального мастерства стала мастер производственного обучения ГБПОУ «Конаковский колледж» Анастасия Сергеевна Шепелёва. Победителем в номинации «Лучший методический семинар» регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Учитель года» названа Наталия Валерьевна Поляница, учитель по физической культуре МБОУ СОШ №2 г. Конаково. Но особые слова поздравлений мы адресуем Нине Алексеевне Логиновой, воспитателю МБДОУ детский сад №10 г. Конаково, которая была объявлена абсолютным победителем регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года».

Для каждого из вышеназванных педагогов путь к финалу был непростым: позади различные конкурсные мероприятия, мастер-классы, мероприятия с детьми, но, как сказала, поздравляя победителей, министр образования Тверской области Юлия Николаевна Коваленко, мы надеемся, что этот конкурс станет для них не итогом, а началом большого творческого пути, участия в решении стратегических задач развития системы образования региона. А нашей Нине Алексеевне Логиновой мы желаем успеха на Всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель года России-2019», где она будет представлять Тверскую область.

Екатерина ГОРМАШ, заместитель заведующего отделом дошкольного, общего и дополнительного образования управления образования администрации Конаковского района.