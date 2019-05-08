На XIX фестивале районной прессы «Майские звёзды» наградили победителей творческого конкурсаНе

На XIX фестивале районной прессы «Майские звёзды» наградили победителей творческого конкурса

23-24 мая 2019 года в Вышневолоцком районе проходит XIX фестиваль районной прессы «Майские звёзды». В нем принимают участие около 100 главных редакторов и журналистов районных СМИ Тверской области.

«Местные газеты всегда были и остаются реальным инструментом развития территорий, улучшения жизни населения. Очень важно, чтобы районные газеты активно продвигали местные события, стали площадками для обсуждения актуальных вопросов», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Одно из ключевых событий фестиваля – награждение победителей творческого конкурса среди журналистов районных газет Тверской области, которое состоялось 23 мая в рамках торжественной церемонии открытия «Майских звёзд». Были вручены награды в пяти номинациях, а также названы обладатели спецприза «Открытие года».

В номинации «Лучшее фото» первое место присуждено Наталье Осиповой (газета «Родная земля»), в номинации «Газетный проект» - Вере Зингеевой (газета «Вышневолоцкая правда»). В номинации «Лучший заголовок» победителем названа газета «Сонковский вестник», «Лучший жанровый материал» - газета «Мой край». В номинации «Есть проблема – есть решение» первое место у Бориса Южика из газеты «Торжокская неделя». Журналист также получил спецприз «Открытие года». Ещё двумя победителями в этой номинации стали Валентина Рубинова (газета «Мой край») и Вера Зингеева (газета «Вышневолоцкая правда).

Фестиваль районной прессы «Майские звёзды» организован Правительством Тверской области и Верхневолжской ассоциацией периодической печати.

Во второй день для журналистов будут организованы мастер-классы и встречи с представителями российских СМИ, где будет рассказываться о последних изменениях в законодательстве о СМИ, о продвижении районных средств массовой информации в социальных сетях и мессенджерах и др.

В числе ведущих мастер-классов - заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий, спецкор отдела политики газеты «Комсомольская правда» Дмитрий Смирнов, доцент кафедры цифровых медиакоммуникаций Санкт-Петербургского университета Камилла Нигматуллина и другие.

Участники фестиваля также побывают на спектакле Вышневолоцкого областного драматического театра, посетят Вышневолоцкий краеведческий музей и Народную картинную галерею в посёлке Солнечный.