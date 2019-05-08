Первый в России муниципальный округ будет создан в Тверской области

Губернатор Игорь Руденя подписал закон о преобразовании Весьегонского района в муниципальный округ. Документ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации 20 мая и вступит в законную силу спустя 10 дней после публикации.

Весьегонский муниципальный округ станет первым созданным в стране муниципальным образованием такого типа, так как категория «муниципальный округ» закреплена в федеральном законодательстве недавно – с 1 мая 2019 года. Новация незамедлительно была учтена в поправках к законопроекту о преобразовании Весьегонского района, который на прошлой неделе был принят Законодательным собранием Тверской области сразу в двух чтениях.

Напомним, Законодательную инициативу Собрания депутатов Весьегонского района в областной парламент внес глава района Александр Пашуков. Проект закона появился в ответ на обращение общественности Весьегонского района в декабре прошлого года в местное собрание депутатов о преобразовании одного городского и шести сельских поселений. По действовавшим тогда нормам федерального законодательства предполагалось создать городской округ.

Александр Пашуков подчеркнул, что потребность в реформировании административной системы в муниципальном образовании назрела давно. Преобразование территорий района в муниципальный округ позволит преодолеть размытость ответственности разных уровней власти, сэкономить до 10 млн рублей в год на управленческих расходах, а также привлечь для развития территории дополнительные ресурсы развития за счет более широкого участия в областных и федеральных программах. По словам Александра Пашукова, законодательная инициатива была подкреплена согласием представительных органов Весьегонска и поселений района по результатам проведенных публичных слушаний.

После вступления в силу подписанного закона весьегонцам предстоит сформировать единый представительный орган – Думу Весьегонского муниципального округа. Ее депутаты, в свою очередь, на конкурсной основе выберут главу муниципалитета.

Также 14 апреля 2019 года вступил в силу региональный закон об объединении Вышнего Волочка и Вышневолоцкого района. Документ был разработан по инициативе местной общественности, подержанной подавляющим большинством участников публичных слушаний. Объединенное муниципальное образование получило название «Вышневолоцкий городской округ». Процедуры, связанные с объединением, проходят также в Торжке и Торжокском районе.

Процесс укрупнения муниципальных образований направлен на повышение эффективности управления территориями, сокращение административно-управленческого аппарата и затрат на его содержание, создание надежной доходной базы бюджета, а также на повышение инвестиционного потенциала, развитие хозяйственной, коммунальной и социальной инфраструктуры. При объединении за жителями сельских территорий сохраняются в полном объеме положенные им льготы.

Муниципалитеты, прошедшие процедуру преобразования, получают дотации из областного бюджета в целях сохранения уровня стабильных доходов вновь образованного муниципального образования. Полученные средства местные власти могут направлять на реализацию приоритетных для этих территорий направлений развития. В 2018 году дотации в общем объеме 220 млн рублей получили Удомельский и Осташковский городские округа. В этом году эти муниципальные образования получат финансовую поддержку примерно в том же размере. Также дотации будут направлены Нелидовскому (57,2 млн руб.) и Кашинскому (49,8 млн руб.) городским округам, прошедшим процедуру преобразования в прошлом году. Дотации в дальнейшем будут положены и Весьегонскому муниципальному округу. Кроме того, преобразованная территория получит стимулирующие трансферты в размере 3,5 млн руб. – по 500 тыс. руб. за каждое объединенное поселение.