Лучших каменщиков, штукатуров и сварщиков назвали в Тверской области

В Твери подвели итоги конкурса «Лучший по профессии». В нем приняли участие представители строительного комплекса региона – каменщики, штукатуры, а также сварщики – всего более 90 человек.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, такие состязания способствуют повышению компетенций отраслевых специалистов, популяризация рабочих профессий.

На финал конкурса было заявлено 58 профессионалов строительной отрасли, а также 35 студентов из Тверского государственного технического университета, колледжей региона.

Состязания проходили в два этапа – теоретическая проверка знаний на базе Тверского технологического колледжа и выполнение практических заданий непосредственно на строительных площадках.

В итоге лучшим сварщиком стал представитель ОАО «Тверьгазстрой» Александр Барышев, первые места в своих категориях заняли каменщики ООО «Микро ДСК» Максим Архаров и Владислав Соломенников, штукатуры Ольга Вихрова и Галина Мельниченко из ООО «Тверской стандарт».

Повышение квалификации специалистов – важное направление в сферах промышленности и образования региона.

В 2019 году в Тверской области в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» создается Центр опережающей профессиональной подготовки. Предполагаемый объём финансирования проекта – более 55, 7 млн рублей, из которых 54 млн рублей – средства федерального бюджета, свыше 1,6 млн рублей – регионального.

Создание центров опережающей подготовки — часть региональной программы по модернизации системы среднего профессионального образования, направленной на сокращение дефицита кадров на рынке труда и повышение уровня трудоустройства выпускников колледжей на территории Верхневолжья.

Обучение в Центре будет вестись по стандартам союза «Молодые профессионалы» («WorldSkills»), которые включают в себя лучшие мировые и отечественные практики реальных производств.

В Центре планируется создание медиазоны, лектория, коворкинга, компьютерного класса, аудитории-трансформера. Кроме того, в состав центра будут включены лаборатории проектной деятельности, профессиональной диагностики, технического английского языка, а также технического черчения, компьютерной графики и основ сквозного проектирования.

Центр будет готовить кадры по востребованным в реальном секторе региональной экономики специальностям - «Машиностроение», «Туризм», «Строительство», «Легкая промышленность», «Сельское хозяйство», «Информационные технологии». Также в учреждении будет проводиться профориентационная работа с подрастающим поколением.