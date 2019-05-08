Губернатор Игорь Руденя возложил цветы к Обелиску Славы в Андреаполе

23 мая Губернатор Тверской области Игорь Руденя находится с рабочей поездкой в Андреапольском районе. Глава региона возложил цветы к Обелиску Славы в память о советских воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны. Участие в торжественной церемонии приняли ветераны, руководство муниципалитета, школьники, юнармейцы.

Обелиск в Андреаполе был открыт 9 мая 1970 года. В 1975-м году на памятнике установили мраморную плиту со словами «Неизвестному солдату. Никто не забыт, ничто не забыто». Под ней покоится прах советского солдата.

В сентябре 2004 года у обелиска был открыт еще один символ памяти – гранитная плита в честь воинов-интернационалистов, погибших при исполнении воинского долга.

Пресс-служба Правительства Тверской области