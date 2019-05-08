В колледжах Тверской области в новом учебном году почти на 100 бюджетных мест увеличат набор IT-специалистов

Министерство экономического развития Тверской области, Тверской колледж им. А.Н. Коняева и компания «Аксенчер» заключили соглашение о взаимодействии при подготовке специалистов сферы информационных технологий. Это первое соглашение в рамках модернизации системы профобразования, которая предусматривает создание 10 производственно-образовательных кластеров по ключевым отраслям.

Обеспечение сферы информационных технологий Тверской области квалифицированными специалистами обсуждалось в марте текущего года на встрече Губернатора Игоря Рудени с представителями IT-бизнеса Верхневолжья. Тогда было принято решение о разработке концепции развития IT-индустрии в регионе. Кроме того, планируется открыть специализированный IT-технопарк, что позволит обеспечить необходимой инфраструктурой стартап-проекты и действующие компании.

«Для нас сфера IT является важной и перспективной в связи с развитием цифровой экономики в регионе по разным направлениям: здравоохранение, образование, социальная защита, отрасли строительства, дорожного хозяйства. Кроме того, развитие IT-индустрии даст региону создание новых высокотехнологичных рабочих мест во внебюджетной сфере», — отметил Игорь Руденя.

В рамках подписанного соглашения компания «Аксенчер» будет принимать участие в образовательном процессе: предоставлять площадки для практических занятий и прохождения производственной практики студентов, проведения семинаров, круглых столов, научно-практических конференций, стажировок преподавательского состава. Кроме того, представители бизнеса будут участвовать в формировании контрольных цифр приёма в соответствии с потребностью в тех или иных специалистах, следить за качеством обучения.

Цифры приёма по IT-специальностям в тверские колледжи на 2019-2020 согласованы с участием представителей ведущих IT-компаний Тверской области: технологического центра «Аксенчер», АО «Научно-исследовательский институт информационных технологий», ОАО НПО «РусБИТех». Принято решение увеличить набор на бюджетные места специалистов сферы информационных технологий в следующем учебном году почти на 100 человек.

В рамках создания образовательных кластеров предусмотрено развитие социального партнёрства и наставничества, в том числе через заключение соглашений о закреплении образовательных учреждений за ведущими отраслевыми компаниями.

Пресс-служба Правительства Тверской области