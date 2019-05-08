Николай Крутиков: "Важно, что правительство держит на контроле подготовку к отопительному сезону"

Николай Крутиков: заместитель руководителя центрального управления «Ростехнадзора»

- Этот отопительный сезон прошел более спокойно, чем предыдущие годы. Раньше ситуация была такая, что было трудно установить, кому принадлежит тот или иной участок теплосетей. На сегодня задан правильный вектор – за сети отвечает одна компания. Также выделяются средства на ремонт и реконструкцию сетей. Понятно, что все за один раз не сделаешь - 30% муниципалитетов не получили паспорт готовности к отопительному сезону. Словом, есть над чем работать, и важно, что правительство держит на контроле подготовку к отопительному сезону.

Итоги прохождения осенне-зимнего периода 2018-2019 годов и подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к предстоящему сезону стали основным вопросом повестки заседания Правительства Тверской области, которое 22 мая провел губернатор Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул: своевременная и качественная подготовка к отопительному сезону, а также его безаварийное прохождение – прямая ответственность глав муниципалитетов.

- Оцениваем итоги прохождения отопительного сезона достаточно положительно. Снизилось количество аварий и нарушений, процент готовности в прошедшем сезоне был выше предыдущих периодов, - отметил Игорь Руденя.

На подготовку объектов теплоснабжения к прошедшему осенне-зимнему периоду было направлено 725, 7 млн рублей (в том числе 204,3 млн рублей из областного бюджета), объектов водоснабжения и водоотведения – 137,7 млн рублей (из них 16,7 млн рублей - средства региональной казны).

Проведены работы по капитальному ремонту и реконструкции 112 котельных и замене 49 км тепловых сетей, отремонтировано и заменено 25,3 км водопроводных и канализационных сетей.

Итог - отопительный период прошёл в регионе в штатном режиме. Не произошло ни одной крупной аварии, по сравнению с предыдущим отопительным сезоном на 4% снизилось количество технологических нарушений на сетях тепло- и водоснабжения. Благодаря проведению масштабных учений энергетиков, которые прошли в регионе с сентября по декабрь 2018 года, число отключений электроснабжения уменьшилось в 3 раза, сократилось и время устранения неполадок на электросетях.