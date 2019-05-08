Алексей Кузьмин: "Уже сейчас мы приступили к подготовке к новому отопительному сезону"

Алексей Кузьмин, Генеральный директор ООО «Тверская генерация» :

-Оценку отопительному сезону нам дают муниципальные образования. Сегодня на заседании правительства министерство Топливно-энергетического комплекса и ЖКХ оценило нашу работу удовлетворительно. Это говорит о том, что на следующий сезон надо стараться работать так, чтобы он прошел хорошо. Поэтому уже сейчас мы приступили к подготовке к новому отопительному сезону. Поэтапно идут гидравлические испытания. Также по итогам прошлого отопительного сезона нами запланирована переплавка теплосетей, позволяющая улучшить надежность теплоснабжения отдельных районов. В частности, нами будет переложен участок магистральных сетей в районе бульвара Гусева, доделаем участок тепловых сетей по улицам Мичурина и Резинстроя. Это то, что касается реконструкции магистралей. По результатам испытаний город Тверь, надеюсь, будет подготовлен к зиме. На сегодняшний момент мы запланировали важную работу – это строительство и реконструкция тепловых камер, позволяющих установить теплоизоляционные затычки, благодаря которым можно сократить время заполнения трубопроводов после ликвидации инцидентов и минимизировать количество отключений потребителей на время ликвидации повреждений.

Что касается задолженности за газ. На сегодняшний день большая часть задолженности реструктуризирована. Есть подписанный график погашения задолженности, который исполняется в соответствии с соглашением с Газпромом.

Итоги прохождения осенне-зимнего периода 2018-2019 годов и подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к предстоящему сезону стали основным вопросом повестки заседания Правительства Тверской области, которое 22 мая провел губернатор Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул: своевременная и качественная подготовка к отопительному сезону, а также его безаварийное прохождение – прямая ответственность глав муниципалитетов.

- Оцениваем итоги прохождения отопительного сезона достаточно положительно. Снизилось количество аварий и нарушений, процент готовности в прошедшем сезоне был выше предыдущих периодов, - отметил Игорь Руденя.

На подготовку объектов теплоснабжения к прошедшему осенне-зимнему периоду было направлено 725, 7 млн рублей (в том числе 204,3 млн рублей из областного бюджета), объектов водоснабжения и водоотведения – 137,7 млн рублей (из них 16,7 млн рублей - средства региональной казны).

Проведены работы по капитальному ремонту и реконструкции 112 котельных и замене 49 км тепловых сетей, отремонтировано и заменено 25,3 км водопроводных и канализационных сетей. Итог - отопительный период прошёл в регионе в штатном режиме. Не произошло ни одной крупной аварии, по сравнению с предыдущим отопительным сезоном на 4% снизилось количество технологических нарушений на сетях тепло- и водоснабжения. Благодаря проведению масштабных учений энергетиков, которые прошли в регионе с сентября по декабрь 2018 года, число отключений электроснабжения уменьшилось в 3 раза, сократилось и время устранения неполадок на электросетях.