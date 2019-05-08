22 мая Губернатор Игорь Руденя принял участие в зарыблении Волги в Калязине. В реку выпустили порядка 116 тыс. штук молоди стерляди. На мероприятии присутствовали руководитель Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Алексей Воротилин, руководитель филиала по пресноводному рыбному хозяйству «ВНИРО» (Всероссийский научно-исследовательский институт пресноводного рыбного хозяйства) Алексей Мышкин, глава Калязинского района Константин Ильин, школьники, ветераны.

Молодь стерляди выращена на Конаковском заводе по осетроводству. В настоящее время данный вид рыбы внесён в Красную книгу Тверской области.

«Ценные виды рыб традиционны для Волги. Надеемся, что в ближайшее время жители региона смогут увидеть реальный результат наших действий по восстановлению водных биоресурсов. Работа ведётся в рамках соглашения о сотрудничестве Правительства Тверской области и Росрыболовства, которое было заключено в 2018 году на Петербургском международном экономическом форуме», — отметил Игорь Руденя.

Как подчеркнул Губернатор, в первую очередь важно обеспечить зарыбление ценными видами рыб акватории Волги. В Тверской области уделяется большое внимание сохранению экологии реки. Регион участвует в национальном проекте «Экология», в рамках которого предусмотрена реконструкция и строительство очистных сооружений в ряде городов.

«Большое спасибо Игорю Михайловичу. Тверская область отличается тем, что здесь есть большое понимание необходимости работы по зарыблению, что позволяет нас вести её в плановом порядке. Это и восполнение водно-биологических ресурсов, и продовольственная безопасность», — сказал Алексей Воротилин.

На сегодняшний день воспроизводство водных биоресурсов осуществляется в 9 водоемах Тверской области. Это Верхневолжское, Иваньковское, Угличское, Рыбинское, Вазузское, Вышневолоцкое водохранилища и озеро Селигер.

Всего в этом году в водоемы региона планируется выпустить более 3,8 млн штук молоди рыб различных видов. Уже проведено четыре мероприятия по зарыблению Волги молодью стерляди в объеме 0,47 млн штук.

В 2018-м состоялось 27 мероприятий по искусственному воспроизводству водных биоресурсов. В естественную среду обитания была выпущена молодь стерляди, сазана, толстолобика, черного амура, личинки щуки.