Многодетные семьи Тверской области полностью освобождены от оплаты за вывоз твёрдых коммунальных отходов

22 мая на заседании регионального Правительства, которое провёл Губернатор Игорь Руденя, утвержден порядок предоставления льготы многодетным семьям по оплате за вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО).

По поручению Игоря Рудени многодетные семьи региона полностью освобождены от оплаты за эту коммунальную услугу. При этом обращения в центр социальной поддержки населения не требуется – предусмотрен порядок информационного взаимодействия между региональным оператором и центром социальной поддержки населения по этому вопросу.

В 2019 году из областного бюджета на предоставление льгот предусмотрено 67,5 млн рублей. Данной мерой поддержки смогут воспользоваться 11345 семей. Льготы по оплате коммунальной услуги будут предоставляться по платежам, которые совершены с 1 января 2019 года. Единый тариф за вывоз мусора в регионе установлен в размере 91,24 рубля с человека в месяц.

Новая мера поддержки, которая освобождает многодетные семьи Верхневолжья от платы за вывоз твердых коммунальных отходов, введена по инициативе Губернатора. Соответствующий региональный закон Игорь Руденя подписал 7 марта 2019 года.

Сегодня на заседании Правительства Тверской области также принято решение о консолидации полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на уровне одного ведомства – регионального Министерства природных ресурсов и экологии.

Минприроды области будет заниматься разработкой и реализацией региональных программ в сфере обращения с отходами, организацией деятельности по сбору, транспортированию, утилизации, обезвреживанию ТКО, установлением нормативов накопления отходов. Также в ведении Минприроды – разработка территориальной схемы обращения с отходами, порядка накопления ТКО, регулирование деятельности регионального оператора и другие вопросы.

Пресс-служба Правительства Тверской области