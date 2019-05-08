В 2019 году в Тверской области направят более 35,4 млн рублей на развитие домов культуры в районах

Более 35,4 млн рублей выделено в Тверской области в 2019 году на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с количеством жителей до 50 тысяч человек. Решение принято на заседании регионального Правительства, которое 22 мая Губернатор Игорь Руденя.

«Необходимо обеспечить мониторинг эффективности использования средств, выделяемых по этому направлению. Эти деньги должны быть не просто доведены до получателей, а конвертированы в качественный ремонт помещений и укрепление материально-технической базы», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

Основная часть суммы – более 29,7 млн рублей – федеральные средства, свыше 5,6 млн рублей – областного бюджета. Субсидия предоставляется на условиях софинансирования со стороны муниципалитетов.

Средства распределялись на конкурсной основе и будут предоставлены 88 учреждениям культуры Тверской области.

Деньги направят на проведение текущего ремонта в учреждениях, приобретение сценических костюмов, музыкальных инструментов, светового, звукового, видеопроекционного оборудования, обустройство сцен, зрительных залов.

В 2017 году финансовая поддержка в размере 34 млн рублей по этому направлению была оказана 73 учреждениям культуры тверского региона. В 2018 году субсидии на развитие и укрепление материально-технической базы получили 94 учреждения.

Пресс-служба Правительства Тверской области