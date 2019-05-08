Народный художник РФ Людмила Юга представила в Твери иллюстрации к «Хождению за три моря» Афанасия Никитина

22 мая в областной библиотеке им. Горького состоялась презентация новых работ известного тверского художника Людмилы Юга. Это серия акварельных иллюстраций к литературному памятнику «Хождение за три моря» Афанасия Никитина.

Талант Людмилы Юга отмечен главой государства. В апреле 2019 года Президент России Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». За заслуги в области изобразительного искусства художнику-графику, члену областного отделения Союза художников России Людмиле Юга присвоено почетное звание «Народный художник Российской Федерации».

«Вы посвятили свою жизнь художественному творчеству, став одним из самых востребованных и уважаемых мастеров в Тверской области. Ваши самобытные, насыщенные глубоким смыслом работы получили заслуженное признание среди профессионалов и ценителей искусства. Желаю Вам новых творческих открытий и побед, преумножающих культурные традиции Тверской области», – отметил Губернатор в поздравлении Людмиле Юга.

Людмила Юга широко известна своей художественной, профессиональной и общественной деятельностью. Главным направлением в её творчестве является графика – рисунки и гравюры.

В 2018 году в Твери открылась выставка Людмилы Юга, посвященная 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской. В основу экспозиции легла серия иллюстраций к «Повести о Михаиле Ярославиче Тверском» и «Житию Анны Кашинской». Ранее художница уже иллюстрировала «Житие Нила Столобенского». Также в ее работах запечатлены знаковые места, связанные с духовной историей тверского края: Нило-Столобенская пустынь, исток Волги, Старицкий Успенский монастырь.

Людмила Георгиевна удостоена ряда наград. Это медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», медаль «Патриот России», Патриаршая грамота, медаль Патриарха в память 200-летия победы в Отечественной войне 1812 года, золотая медаль ВТОО «Союз художников России», диплом Российской академии художеств и другие.