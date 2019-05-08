Манвел Мажонц: «Давно не было такой спокойной зимы с точки зрения состояния сетей»

Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» – Тверьэнерго» Манвел Мажонц в качестве эксперта принял участие в заседании Правительства Тверской области 22 мая, на котором обсуждались итоги прохождения осенне-зимнего периода 2018-2019 годов и подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к предстоящему сезону.

«Осенне-зимний период 2018-2019 годов прошел в плановом режиме. Количество аварий и перерывов электроснабжения сократилось по некоторым уровням напряжения в 10 раз, а в целом по филиалу – на 30-40%», – сказал Манвел Мажонц, комментируя по просьбе губернатора итоги прошедшего сезона.

Эксперт подчеркнул, что этот результат является наилучшим за последние годы. Ключевую роль в его достижении, по мнению Мажонца, сыграли договоренности губернатора Игоря Рудени и руководства ПАО «Россети» о проведении на территории Тверской области масштабных учений энергетиков в конце 2018 года.

«За 3 месяца были проведены работы, сравнимые с 5-7-летними ремонтными программами нашего филиала. Расчищено 12,7 тыс. га и расширено 1,5 тыс. га просек, устранено 25 тысяч потенциально аварийных элементов в сетях», – сказал Манвел Мажонц.

Он также сослался на мнение сотрудников филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго», которые отметили успешное прохождение осенне-зимнего периода.

«Опытные сотрудники говорят, что давно не было такой спокойной зимы с точки зрения состояния сетей», – отметил Мажонц.

При этом он подчеркнул, что в этом году компания планирует основные силы и средства направить на улучшение технического состояния сетей напряжением 110 кВ и 0,4 кВ, которые не были охвачены в ходе учений.

Выслушав эксперта, губернатор Игорь Руденя напомнил ему о необходимости продолжения совместной работы по консолидации коммунальных активов.

«Не забывайте нашу совместную задачу – ту, о которой мы говорили на коллегии Минэнерго, и о которой заявляли руководству страны, – это консолидация активов. Активы должны быть консолидированы в ресурсах государственных компаний. Работу эту будем только усиливать. Все ремонты, стройки должны идти ровно в этой идеологии. Все должно быть в руках у государства», – заявил Игорь Руденя.

Напомним, итоги прохождения осенне-зимнего периода 2018-2019годов и подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к предстоящему сезону – основной вопрос повестки заседания Правительства Тверской области, которое 22 мая провёл губернатор Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул: своевременная и качественная подготовка к отопительному сезону, а также его безаварийное прохождение – прямая ответственность глав муниципалитетов.

«Оцениваем итоги прохождения отопительного сезона достаточно положительно. Снизилось количество аварий и нарушений, процент готовности в прошедшем сезоне был выше предыдущих периодов», - отметил Игорь Руденя.

Глава области также акцентировал внимание на продолжении системной работы по повышению надёжности тепло-, водо- и электроснабжения потребителей.

«Это одно из ключевых направлений подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду. Задача Министерства энергетики и ЖКХ, глав муниципальных образований – обеспечить проведение запланированных работ в течение лета», - подчеркнул Игорь Руденя.