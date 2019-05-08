Игорь Руденя о строительстве мемориала Советскому солдату: «Правительство Тверской области активно участвует в реализации проекта»

Губернатор Игорь Руденя в эфире телеканала «Мир 24» рассказал о строительстве Ржевского мемориала Советскому солдату.

«Мы удостоились чести, что на территории тверского региона, в Ржевском районе, рядом с городом Ржевом, будет построен такой монумент. Правительство Тверской области активно участвует в реализации этого проекта», – сказал Игорь Руденя.

Идею создания масштабного мемориала Советскому солдату поддержал Президент Российской Федерации Владимир Путин. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области.

В настоящее время на площадке, где будет возведен Ржевский мемориал Советскому солдату, идет активная работа. Основание монумента находится в высокой степени готовности, ведется благоустройство прилегающей территории. Идет подготовка к отливке 25-метровой скульптуры.

Ежемесячно ход строительства мемориала обсуждается с Министерством культуры, организован постоянный контроль на площадке - здесь установлены веб камеры, что позволяет следить за стройкой в режиме онлайн.

В 2020 году, к 75-летию Великой Победы, откроется центральный монумент. В дальнейшем на территории комплекса планируется создать интерактивный музей, выставку военной техники, реконструкцию линии фронта и зоны инсталляции. В экспозициях музейного комплекса, который откроется у Ржевского мемориала Советскому солдату, будут использоваться новейшие мультимедийные решения.

Также свыше 228 млн рублей планируется направить в 2019 и 2020 годах из областного бюджета на реконструкцию автодороги регионального значения «Москва-Рига» – Хорошево в Ржевском районе. Маршрут ведет к мемориалу Советскому солдату. Основная часть работ по реконструкции дороги запланирована на 2019 год, в 2020-м предусмотрено благоустройство, обновление разметки и другие мероприятия.