Итоги отопительного сезона в Тверской области: снижена аварийность и число отключений электроснабжения

Итоги прохождения осенне-зимнего периода 2018-2019 годов и подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к предстоящему сезону – основной вопрос повестки заседания Правительства Тверской области, которое 22 мая провёл Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул, своевременная и качественная подготовка к отопительному сезону, а также его безаварийное прохождение – прямая ответственность глав муниципалитетов.

«Оцениваем итоги прохождения отопительного сезона достаточно положительно. Снизилось количество аварий и нарушений, процент готовности в прошедшем сезоне был выше предыдущих периодов», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

Глава области также акцентировал внимание на продолжении системной работы по повышению надёжности тепло-, водо- и электроснабжения потребителей.

«Это одно из ключевых направлений подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду. Задача Министерства энергетики и ЖКХ, глав муниципальных образований – обеспечить проведение запланированных работ в течение лета», - подчеркнул Игорь Руденя.

На подготовку объектов теплоснабжения к прошедшему осенне-зимнему периоду было направлено 725, 7 млн рублей (в том числе 204,3 млн рублей из областного бюджета), объектов водоснабжения и водоотведения – 137,7 млн рублей (из них 16,7 млн рублей - средства региональной казны). Проведены работы по капитальному ремонту и реконструкции 112 котельных и замене 49 км тепловых сетей, отремонтировано и заменено 25,3 км водопроводных и канализационных сетей. Итог - отопительный период прошёл в регионе в штатном режиме. Не произошло ни одной крупной аварии, по сравнению с предыдущим отопительным сезоном на 4% снизилось количество технологических нарушений на сетях тепло- и водоснабжения. Благодаря проведению масштабных учений энергетиков, которые прошли в регионе с сентября по декабрь 2018 года, число отключений электроснабжения уменьшилось в 3 раза, сократилось и время устранения неполадок на электросетях.

«Количество аварий на сетях электроснабжения на некоторых уровнях напряжения сократилось в 10 раз, в целом по филиалу на 30-40 процентов. Огромную роль в этом сыграли проведённые осенью масштабные учения энергетиков, когда за три месяца были проведены работы, сравнимые с пятилетними ремонтными программами. Зиму прошли хорошо», – отметил Манвел Мажонц, заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».

Пресс-служба Правительства Тверской области