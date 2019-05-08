Игорь Руденя в интервью телеканалу «Мир 24» объяснил, почему мусорные полигоны перешли в собственность Тверской области

«Мы определились, что не будем принимать мусор из других регионов. Объявили это публично и за этим внимательно следим, чтобы никакие машины к нам на полигоны не приезжали. Собственно, в этой связи полигоны и перешли в государственную собственность», – заявил губернатор Игорь Руденя в интервью программе «Евразия. Дословно» на телеканале «Мир 24».

Отвечая на вопрос журналиста о реализации национального проекта «Экология», глава тверского региона рассказал, как Тверская область перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

«Наш регион пошел по пути создания единого оператора обращения с твердыми коммунальными отходами в формате государственной компании. Мы консолидировали в государственной собственности полигоны и мусорные свалки. К сожалению, в предыдущие годы эти свалки не администрировались, они спонтанно росли. Теперь наводим порядок в этой сфере. Это рано или поздно надо было сделать», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор также обратил внимание, что считает более справедливым расчет платы за услуги по вывозу твердых коммунальных отходов исходя не из количества квадратных метров, а из количества людей, зарегистрированных в жилом помещении. По словам Игоря Рудени, такой подход станет уроком для собственников так называемых «резиновых квартир», где зарегистрировано большое количество трудовых мигрантов. Глава региона даже привел в пример своеобразный рекорд: в одном из жилых помещений было зарегистрировано около 800 человек.

«Те, кто занимается таким социально безответственным бизнесом, путь и платят за количество зарегистрированных», – отметил Игорь Руденя.

Напомним, в Тверской области плата за вывоз мусора установлена в размере 91,24 рубля с человека в месяц. При этом многодетные семьи региона с 1 января 2019 года освобождены от платы по инициативе губернатора. Данной мерой поддержки смогут воспользоваться 11 345 семей, где воспитывают более 37 тысяч детей. В 2019 году из областного бюджета на эти цели предполагается направить порядка 70,4 млн рублей.