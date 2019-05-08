В Тверской области более чем на 40% с начала 2019 года сократилась просроченная задолженность потребителей региона за газ

В Тверской области с 1 января 2019 года более чем на 40%, или на 4 млрд 75 млн рублей, сократился объём просроченной задолженности потребителей региона за природный газ. Тему прокомментировал Губернатор Игорь Руденя представителям СМИ по итогам заседания регионального Правительства 22 мая.

Накануне этот и другие вопросы, связанные с теплоэнергетическим комплексом области, Игорь Руденя обсудил на совещании в ПАО «Газпром», которое провел председатель Совета директоров компании Виктор Зубков.

Глава региона сообщил журналистам, что по итогам совещания в «Газпроме» достигнута договоренность о комплексной инвентаризации системы теплоснабжения Твери и Калининского района.

«Компания выразила готовность участвовать в модернизации ТЭК тверской агломерации. Нам необходимы принципиальные решения по повышению эффективности работы наших тепло- и электростанций», – подчеркнул Игорь Руденя.

Правительство Тверской области ведёт системную работу по погашению задолженности за энергоресурсы и повышению платёжной дисциплины потребителей региона. В 2016 году совместно с ПАО «Газпром» утверждён план мероприятий по решению этой задачи.

Работает межведомственная комиссия по контролю за расчетами за поставленные энергетические ресурсы. Кроме того, Правительством Терской области реализуется Программа консолидации муниципальных теплоэнергетических активов, нацеленная на увеличение темпов сокращения задолженности ресурсоснабжающих организаций, модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Для обеспечения прозрачности финансовых потоков, расщепления платежей за коммунальные услуги и минимизации рисков формирования задолженности Правительством Тверской области создан Единый расчетно-кассовый центр (ЕРКЦ).

Пресс-служба Правительства Тверской области