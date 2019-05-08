Игорь Руденя: «В этом году планируем отремонтировать более 500 км дорог»

Губернатор Игорь Руденя в интервью телеканалу «Мир 24» рассказал о планах по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Тверской области.

Губернатор подчеркнул, что в Тверской области как самом крупном регионе Центрального федерального округа очень протяженная дорожная сеть – более 35 тысяч километров. В том числе, по территории области проходят три федеральные трассы – М-9, М-10 и М-11.

«Федеральные структуры содержат дороги в хорошем нормативном состоянии. Со своей стороны мы опорную дорожную сеть включили в ремонты по установленным стандартам. В этом году планируем отремонтировать более 500 километров. Запланирован ремонт нескольких мостов – в Вышнем Волочке через Октябрьскую железную дорогу, ремонт мостовых переходов в городе Твери – и создание новых магистралей, которые свяжут город Тверь с районными центрами», – сказал Игорь Руденя.

По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Тверской области отремонтируют 104 километра автодорог регионального значения, свыше 33 км улично-дорожной сети в Твери. Региону на эти цели из федерального бюджета предусмотрено свыше 1,9 млрд рублей, 642 млн рублей – софинансирование из областной казны и бюджета Твери. В настоящий момент активно идёт заключение государственных контрактов.

В социальной сети «Вконтакте» создано официальное сообщество «Дороги Тверской области» https://vk.com/bkadtver , участники которого смогут получать актуальную информацию о ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», задавать интересующие вопросы и получать на них ответы. Созданная информационная площадка одновременно является инструментом общественного контроля.

В целом в 2019 году объём финансирования регионального дорожного фонда составит около 10,5 млрд рублей – на 46% больше, чем в 2018-м. В текущем году в Тверской области запланировано отремонтировать более 530 километров региональных и местных дорог. Это более чем в полтора раза выше прошлогодних показателей.

Тверская область участвует в 12 национальных проектах, по которым разработано 50 региональных проектов, в том числе дополнительно - паспорт регионального проекта «Умный город».

Планируемый объем финансирования по всем национальным проектам в регионе в 2019 году составит 8,6 млрд рублей, из них 6,5 млрд рублей средства федерального бюджета, 2,1 млрд рублей – областного. В 2020 году на нацпроекты в Верхневолжье панируется направить 8,9 млрд рублей, в 2021 году – 8,3 млрд рублей.

Национальные проекты реализуются в соответствии с указом Президента Владимира Путина. По мнению Губернатора Игоря Рудени, их исполнение - шанс для Тверской области выйти на качественно новый уровень развития.