Игорь Руденя о национальных проектах: «Регионы получили хорошие возможности сделать качественный рывок в развитии территорий»

Губернатор Игорь Руденя в интервью телеканалу «Мир 24» рассказал о региональных проектах, которые были разработаны в Тверской области для реализации национальных проектов с учетом специфики экономики и социальной сферы Верхневолжья.

«В развитие национальных проектов, которые были объявлены Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, мы разработали 49 региональных проектов. Среди самых приоритетных и значимых для области – развитие экономики, проекты по демографии, образованию, развитию нашей инфраструктурной сети – дорог, развитию малого и среднего бизнеса», – сообщил Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что принятое на федеральном уровне комплексное решение по 12 национальным проектам имеет большое значение для территориального развития страны.

«Регионы Российской Федерации получили сегодня очень хорошие возможности сделать качественный рывок в развитии своей территории, инфраструктуры, экономики. Мы все, в частности Тверская область, будем это активно использовать», – сказал Игорь Руденя.

Тверская область участвует в 12 национальных проектах, по которым разработано 49 региональных проектов, а также дополнительно – паспорт регионального проекта «Умный город». Планируемый объем финансирования по всем национальным проектам в регионе в 2019 году составит 8,6 млрд рублей, из них 6,5 млрд рублей – средства федерального бюджета, 2,1 млрд рублей – областного. В 2020 году на нацпроекты в Верхневолжье панируется направить 8,9 млрд рублей, в 2021 году – 8,3 млрд рублей.